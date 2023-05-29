https://ria.ru/20230529/pvo-1874845995.html

В офисе Зеленского напомнили блогерам о недопустимости хайпа на работе ПВО

В офисе Зеленского напомнили блогерам о недопустимости хайпа на работе ПВО - РИА Новости, 29.05.2023

В офисе Зеленского напомнили блогерам о недопустимости хайпа на работе ПВО

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем телеграм-канале указал чиновникам и блогерам на недопустимость публикации процесса и... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T14:50

2023-05-29T14:50

2023-05-29T15:10

специальная военная операция на украине

украина

михаил подоляк

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем телеграм-канале указал чиновникам и блогерам на недопустимость публикации процесса и результатов работы сил ПВО в условиях военного времени."Хайп дороже жизни? По всей стране – воздушная тревога. Какими еще словами... нужно объяснять каждому чиновнику областной военной администрации, мэрам и инстаграм*-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки?" - написал Подоляк.Он отметил, что распространение такого рода сведений, которые несут угрозы национальной безопасности и обороне страны, расценивается как преступная халатность, и в случае с представителями власти похожа на злоупотребление информацией, к которой у них есть доступ по долгу службы. Подоляк обратил внимание на то, что чиновникам "категорически не нужно" повышать таким образом индекс цитируемости в СМИ.Позже в понедельник украинский парламентарий Максим Бужанский сообщил, что комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит наказание за подобного рода деятельность. "По-моему, 15 суток за попытку опубликовать видео работы ПВО или прилетов - это адекватно", - написал депутат в своем телеграм-канале.Ранее власти Украины призывали граждан страны не публиковать фотоснимки и видеозаписи, отображающие процесс и результаты работы противовоздушной обороны в интернете, поскольку это способно демаскировать расположение соответствующих систем.ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230529/zelenskiy-1874805275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, михаил подоляк, вооруженные силы рф, в мире