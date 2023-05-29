https://ria.ru/20230529/pvo-1874799065.html

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Киргизией о системе ПВО

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Киргизией о системе ПВО - РИА Новости, 29.05.2023

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Киргизией о системе ПВО

Владимир Путин подписал закон о ратификации Соглашения России и Киргизии о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны, следует из... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:39

2023-05-29T12:39

2023-05-29T22:52

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о ратификации Соглашения России и Киргизии о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации. Соглашение было подписано 16 августа 2022 года в городе Москве. Согласно документу стороны создают Объединенную региональную систему ПВО двух стран, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ, в целях совершенствования противовоздушной обороны в регионе. В соответствии со статьей 10 Соглашения, для размещения войск (сил) российской стороны, выделенных в состав Объединенной региональной системы ПВО России и Киргизии, в районе коллективной безопасности республика передает России во временное пользование на период действия документа на безвозмездной основе земельный участок площадью пять гектаров. По статье 6 Соглашения, координацию совместных действий войск (сил) Объединенной региональной системы ПВО, входящих в состав других региональных систем ПВО СНГ, осуществляет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных сил России, управление совместными действиями войск (сил) системы ПВО России и Киргизии в районе коллективной безопасности осуществляет командующий Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Киргизия. Стороны обеспечивают защиту полученных ими в ходе реализации настоящего соглашения сведений, составляющих гостайну государств. Соглашение заключается сроком на пять лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить его действие.

https://ria.ru/20211224/sovfed-1765288899.html

https://ria.ru/20210831/sng-1748003869.html

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россия, киргизия, владимир путин, снг, в мире, пво