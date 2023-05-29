Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о ратификации соглашения с Киргизией о системе ПВО - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 29.05.2023 (обновлено: 22:52 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/pvo-1874799065.html
Путин подписал закон о ратификации соглашения с Киргизией о системе ПВО
Путин подписал закон о ратификации соглашения с Киргизией о системе ПВО - РИА Новости, 29.05.2023
Путин подписал закон о ратификации соглашения с Киргизией о системе ПВО
Владимир Путин подписал закон о ратификации Соглашения России и Киргизии о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны, следует из... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:39
2023-05-29T22:52
россия
киргизия
владимир путин
снг
в мире
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155479/08/1554790881_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_f61a09aff809649a60c54449dff7c89a.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о ратификации Соглашения России и Киргизии о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации. Соглашение было подписано 16 августа 2022 года в городе Москве. Согласно документу стороны создают Объединенную региональную систему ПВО двух стран, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ, в целях совершенствования противовоздушной обороны в регионе. В соответствии со статьей 10 Соглашения, для размещения войск (сил) российской стороны, выделенных в состав Объединенной региональной системы ПВО России и Киргизии, в районе коллективной безопасности республика передает России во временное пользование на период действия документа на безвозмездной основе земельный участок площадью пять гектаров. По статье 6 Соглашения, координацию совместных действий войск (сил) Объединенной региональной системы ПВО, входящих в состав других региональных систем ПВО СНГ, осуществляет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных сил России, управление совместными действиями войск (сил) системы ПВО России и Киргизии в районе коллективной безопасности осуществляет командующий Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Киргизия. Стороны обеспечивают защиту полученных ими в ходе реализации настоящего соглашения сведений, составляющих гостайну государств. Соглашение заключается сроком на пять лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить его действие.
https://ria.ru/20211224/sovfed-1765288899.html
https://ria.ru/20210831/sng-1748003869.html
россия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155479/08/1554790881_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_badf4416b7f33bdbe8c68358a2728110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киргизия, владимир путин, снг, в мире, пво
Россия, Киргизия, Владимир Путин, СНГ, В мире, ПВО
Путин подписал закон о ратификации соглашения с Киргизией о системе ПВО

Путин ратифицировал соглашение России и Киргизии об Объединенной региональной системе ПВО

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКомплекс ПВО
Комплекс ПВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Комплекс ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о ратификации Соглашения России и Киргизии о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.
Соглашение было подписано 16 августа 2022 года в городе Москве.
Согласно документу стороны создают Объединенную региональную систему ПВО двух стран, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ, в целях совершенствования противовоздушной обороны в регионе.
В соответствии со статьей 10 Соглашения, для размещения войск (сил) российской стороны, выделенных в состав Объединенной региональной системы ПВО России и Киргизии, в районе коллективной безопасности республика передает России во временное пользование на период действия документа на безвозмездной основе земельный участок площадью пять гектаров.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
Совфед одобрил соглашение с Таджикистаном об объединенной системе ПВО
24 декабря 2021, 11:09
По статье 6 Соглашения, координацию совместных действий войск (сил) Объединенной региональной системы ПВО, входящих в состав других региональных систем ПВО СНГ, осуществляет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных сил России, управление совместными действиями войск (сил) системы ПВО России и Киргизии в районе коллективной безопасности осуществляет командующий Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Киргизия.
Стороны обеспечивают защиту полученных ими в ходе реализации настоящего соглашения сведений, составляющих гостайну государств.
Соглашение заключается сроком на пять лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить его действие.
Заседание военно-технического комитета при совете министров обороны государств-участников СНГ в Москве. 8 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
В Астрахани страны СНГ обсудили развитие объединенной системы ПВО
31 августа 2021, 15:06
 
РоссияКиргизияВладимир ПутинСНГВ миреПВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала