https://ria.ru/20230529/psb-1874861930.html
ПСБ профинансировал строительство нового медцентра сети СМ-Клиника
ПСБ профинансировал строительство нового медцентра сети СМ-Клиника - РИА Новости, 29.05.2023
ПСБ профинансировал строительство нового медцентра сети СМ-Клиника
При финансовой поддержке ПСБ в Санкт-Петербурге открылся новый многопрофильный медицинский центр сети СМ-Клиника, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:43
2023-05-29T15:43
2023-05-29T17:10
санкт-петербург
промсвязьбанк
псб (банк псб)
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. При финансовой поддержке ПСБ в Санкт-Петербурге открылся новый многопрофильный медицинский центр сети СМ-Клиника, сообщает пресс-служба банка.Новая клиника, состоящая из двух корпусов общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров, стала еще одним проектом в рамках сотрудничества банка и компании.ПСБ открыл кредитную линию для группы компаний СМ-Клиника в размере более 1 миллиарда рублей, в том числе для приобретения недвижимости в Санкт-Петербурге с целью расширения своей сети."Мы развиваем сотрудничество с компаниями, работающими в медицинской отрасли, и считаем эту сферу одной из наиболее перспективных с финансовой точки зрения. ПСБ предоставляет финансирование и транзакционные услуги как для производителей и дистрибьюторов медицинских препаратов и техники, так и для государственных и частных медицинских клиник. Наш совместный проект по строительству клиники качественно дополнит инфраструктуру активно застраиваемого жилого района Санкт-Петербурга, где проходит один из крупнейших редевелопментов промзоны, обеспечит новые рабочие места и повысит качество жизни в районе", - сказал вице-президент - директор департамента среднего и малого бизнеса Москвы ПСБ Алексей Анаисов.По словам генерального директора медицинского холдинга СМ-Клиника Николая Смыслова, новый медцентр стал 28-й клиникой холдинга."Новый медцентр увеличил представленность СМ-Клиника в Санкт-Петербурге и стал 28 клиникой нашего холдинга. Новая клиника включает в себя терапевтическое отделение для взрослых и детей, диагностический центр, центр амбулаторной хирургии с дневным стационаром. Вести прием будут более 150 специалистов по 45 медицинским направлениям. Мы высоко ценим поддержку банка ПСБ, который принял участие в финансировании этого объекта", - сказал Смыслов, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20230526/proekty-1874419028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, промсвязьбанк, псб (банк псб)
Санкт-Петербург, Промсвязьбанк, ПСБ (Банк ПСБ)
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. При финансовой поддержке ПСБ в Санкт-Петербурге открылся новый многопрофильный медицинский центр сети СМ-Клиника, сообщает пресс-служба банка.
Новая клиника, состоящая из двух корпусов общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров, стала еще одним проектом в рамках сотрудничества банка и компании.
ПСБ открыл кредитную линию для группы компаний СМ-Клиника в размере более 1 миллиарда рублей, в том числе для приобретения недвижимости в Санкт-Петербурге с целью расширения своей сети.
"Мы развиваем сотрудничество с компаниями, работающими в медицинской отрасли, и считаем эту сферу одной из наиболее перспективных с финансовой точки зрения. ПСБ предоставляет финансирование и транзакционные услуги как для производителей и дистрибьюторов медицинских препаратов и техники, так и для государственных и частных медицинских клиник. Наш совместный проект по строительству клиники качественно дополнит инфраструктуру активно застраиваемого жилого района Санкт-Петербурга, где проходит один из крупнейших редевелопментов промзоны, обеспечит новые рабочие места и повысит качество жизни в районе", - сказал вице-президент - директор департамента среднего и малого бизнеса Москвы ПСБ Алексей Анаисов.
По словам генерального директора медицинского холдинга СМ-Клиника Николая Смыслова, новый медцентр стал 28-й клиникой холдинга.
«
"Новый медцентр увеличил представленность СМ-Клиника в Санкт-Петербурге и стал 28 клиникой нашего холдинга. Новая клиника включает в себя терапевтическое отделение для взрослых и детей, диагностический центр, центр амбулаторной хирургии с дневным стационаром. Вести прием будут более 150 специалистов по 45 медицинским направлениям. Мы высоко ценим поддержку банка ПСБ, который принял участие в финансировании этого объекта", - сказал Смыслов, слова которого приводит пресс-служба.
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