https://ria.ru/20230529/psb-1874861930.html

ПСБ профинансировал строительство нового медцентра сети СМ-Клиника

ПСБ профинансировал строительство нового медцентра сети СМ-Клиника - РИА Новости, 29.05.2023

ПСБ профинансировал строительство нового медцентра сети СМ-Клиника

При финансовой поддержке ПСБ в Санкт-Петербурге открылся новый многопрофильный медицинский центр сети СМ-Клиника, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T15:43

2023-05-29T15:43

2023-05-29T17:10

санкт-петербург

промсвязьбанк

псб (банк псб)

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. При финансовой поддержке ПСБ в Санкт-Петербурге открылся новый многопрофильный медицинский центр сети СМ-Клиника, сообщает пресс-служба банка.Новая клиника, состоящая из двух корпусов общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров, стала еще одним проектом в рамках сотрудничества банка и компании.ПСБ открыл кредитную линию для группы компаний СМ-Клиника в размере более 1 миллиарда рублей, в том числе для приобретения недвижимости в Санкт-Петербурге с целью расширения своей сети."Мы развиваем сотрудничество с компаниями, работающими в медицинской отрасли, и считаем эту сферу одной из наиболее перспективных с финансовой точки зрения. ПСБ предоставляет финансирование и транзакционные услуги как для производителей и дистрибьюторов медицинских препаратов и техники, так и для государственных и частных медицинских клиник. Наш совместный проект по строительству клиники качественно дополнит инфраструктуру активно застраиваемого жилого района Санкт-Петербурга, где проходит один из крупнейших редевелопментов промзоны, обеспечит новые рабочие места и повысит качество жизни в районе", - сказал вице-президент - директор департамента среднего и малого бизнеса Москвы ПСБ Алексей Анаисов.По словам генерального директора медицинского холдинга СМ-Клиника Николая Смыслова, новый медцентр стал 28-й клиникой холдинга."Новый медцентр увеличил представленность СМ-Клиника в Санкт-Петербурге и стал 28 клиникой нашего холдинга. Новая клиника включает в себя терапевтическое отделение для взрослых и детей, диагностический центр, центр амбулаторной хирургии с дневным стационаром. Вести прием будут более 150 специалистов по 45 медицинским направлениям. Мы высоко ценим поддержку банка ПСБ, который принял участие в финансировании этого объекта", - сказал Смыслов, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20230526/proekty-1874419028.html

санкт-петербург

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, промсвязьбанк, псб (банк псб)