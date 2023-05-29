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Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума, заявил Мишустин
Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума, заявил Мишустин - РИА Новости, 29.05.2023
Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума, заявил Мишустин
Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума благодаря мораторию, оно составило менее 340 тысяч, из них лишь треть - в отношении МСП, заявил... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:13
2023-05-29T15:13
2023-05-29T18:20
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума благодаря мораторию, оно составило менее 340 тысяч, из них лишь треть - в отношении МСП, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП в понедельник. "Важное направление – снижение административной нагрузки. В прошлом году был введен мораторий на проверки. Они проводились только в исключительных случаях – при угрозе жизни и здоровью граждан. И лишь в отношении ограниченного круга предприятий. В итоге число таких мероприятий снизилось до исторического минимума – менее 340 тысяч. Из них в отношении МСП – лишь треть", - сказал Мишустин. Мишустин в понедельник посетил технопарк "Калибр" — территорию, созданную для научно-производственной и инновационной деятельности и объединяющую производственные и административные помещения, лаборатории и центры коллективного пользования, площадки для проведения мероприятий. На площадке также было организовано заседание правительственной комиссии.
https://ria.ru/20230524/marketpleys-1873815982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума, заявил Мишустин
Мишустин заявил о снижении в России числа проверок бизнеса до исторического минимума
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума благодаря мораторию, оно составило менее 340 тысяч, из них лишь треть - в отношении МСП, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП в понедельник.
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"Важное направление – снижение административной нагрузки. В прошлом году был введен мораторий на проверки. Они проводились только в исключительных случаях – при угрозе жизни и здоровью граждан. И лишь в отношении ограниченного круга предприятий. В итоге число таких мероприятий снизилось до исторического минимума – менее 340 тысяч. Из них в отношении МСП – лишь треть", - сказал Мишустин.
Мишустин в понедельник посетил технопарк "Калибр" — территорию, созданную для научно-производственной и инновационной деятельности и объединяющую производственные и административные помещения, лаборатории и центры коллективного пользования, площадки для проведения мероприятий. На площадке также было организовано заседание правительственной комиссии.
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