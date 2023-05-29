https://ria.ru/20230529/proverki-1874853887.html

Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума, заявил Мишустин

Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума, заявил Мишустин - РИА Новости, 29.05.2023

Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума, заявил Мишустин

Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума благодаря мораторию, оно составило менее 340 тысяч, из них лишь треть - в отношении МСП, заявил... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T15:13

2023-05-29T15:13

2023-05-29T18:20

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума благодаря мораторию, оно составило менее 340 тысяч, из них лишь треть - в отношении МСП, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП в понедельник. "Важное направление – снижение административной нагрузки. В прошлом году был введен мораторий на проверки. Они проводились только в исключительных случаях – при угрозе жизни и здоровью граждан. И лишь в отношении ограниченного круга предприятий. В итоге число таких мероприятий снизилось до исторического минимума – менее 340 тысяч. Из них в отношении МСП – лишь треть", - сказал Мишустин. Мишустин в понедельник посетил технопарк "Калибр" — территорию, созданную для научно-производственной и инновационной деятельности и объединяющую производственные и административные помещения, лаборатории и центры коллективного пользования, площадки для проведения мероприятий. На площадке также было организовано заседание правительственной комиссии.

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россия

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин