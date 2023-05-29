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Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума, заявил Мишустин - РИА Новости, 29.05.2023
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15:13 29.05.2023 (обновлено: 18:20 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/proverki-1874853887.html
Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума, заявил Мишустин
Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума, заявил Мишустин - РИА Новости, 29.05.2023
Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума, заявил Мишустин
Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума благодаря мораторию, оно составило менее 340 тысяч, из них лишь треть - в отношении МСП, заявил... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:13
2023-05-29T18:20
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума благодаря мораторию, оно составило менее 340 тысяч, из них лишь треть - в отношении МСП, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП в понедельник. "Важное направление – снижение административной нагрузки. В прошлом году был введен мораторий на проверки. Они проводились только в исключительных случаях – при угрозе жизни и здоровью граждан. И лишь в отношении ограниченного круга предприятий. В итоге число таких мероприятий снизилось до исторического минимума – менее 340 тысяч. Из них в отношении МСП – лишь треть", - сказал Мишустин. Мишустин в понедельник посетил технопарк "Калибр" — территорию, созданную для научно-производственной и инновационной деятельности и объединяющую производственные и административные помещения, лаборатории и центры коллективного пользования, площадки для проведения мероприятий. На площадке также было организовано заседание правительственной комиссии.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума, заявил Мишустин

Мишустин заявил о снижении в России числа проверок бизнеса до исторического минимума

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках посещения технопарка "Калибр" в Москве. 29 мая 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках посещения технопарка Калибр в Москве. 29 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках посещения технопарка "Калибр" в Москве. 29 мая 2023
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума благодаря мораторию, оно составило менее 340 тысяч, из них лишь треть - в отношении МСП, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП в понедельник.
«
"Важное направление – снижение административной нагрузки. В прошлом году был введен мораторий на проверки. Они проводились только в исключительных случаях – при угрозе жизни и здоровью граждан. И лишь в отношении ограниченного круга предприятий. В итоге число таких мероприятий снизилось до исторического минимума – менее 340 тысяч. Из них в отношении МСП – лишь треть", - сказал Мишустин.
Мишустин в понедельник посетил технопарк "Калибр" — территорию, созданную для научно-производственной и инновационной деятельности и объединяющую производственные и административные помещения, лаборатории и центры коллективного пользования, площадки для проведения мероприятий. На площадке также было организовано заседание правительственной комиссии.
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