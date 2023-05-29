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СК начал проверку после нападения пантеры на девочку под Волгоградом

СК начал проверку после нападения пантеры на девочку под Волгоградом - РИА Новости, 29.05.2023

СК начал проверку после нападения пантеры на девочку под Волгоградом

Пантера оцарапала 7-летнюю девочку, которая подошла близко к клетке в частном зоопарке в Волгоградской области, следователи начали проверку, сообщили... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T16:18

2023-05-29T16:18

2023-05-29T16:18

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Пантера оцарапала 7-летнюю девочку, которая подошла близко к клетке в частном зоопарке в Волгоградской области, следователи начали проверку, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по региону. По информации ведомства, в субботу 7-летняя девочка вместе с родителями находилась на турбазе в хуторе Вертячий, и в какой-то момент она подошла близко к клетке с пантерой. Отмечается, что животное "когтями нанесло повреждение в области головы ребенка". "Городищенским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области организовано проведение доследственной проверки по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении СК. Также, отмечается, следователи проверят законность работы зоопарка. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД, пантера оцарапала девочку, но родители в полицию не обращались после происшествия. Как уточнили агентству в комитете здравоохранения области, ребенку оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20230529/tigr-1874726620.html

волгоградская область

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волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, россия