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СК начал проверку после нападения пантеры на девочку под Волгоградом
СК начал проверку после нападения пантеры на девочку под Волгоградом - РИА Новости, 29.05.2023
СК начал проверку после нападения пантеры на девочку под Волгоградом
Пантера оцарапала 7-летнюю девочку, которая подошла близко к клетке в частном зоопарке в Волгоградской области, следователи начали проверку, сообщили... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:18
2023-05-29T16:18
2023-05-29T16:18
волгоградская область
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волгоград
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ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Пантера оцарапала 7-летнюю девочку, которая подошла близко к клетке в частном зоопарке в Волгоградской области, следователи начали проверку, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по региону. По информации ведомства, в субботу 7-летняя девочка вместе с родителями находилась на турбазе в хуторе Вертячий, и в какой-то момент она подошла близко к клетке с пантерой. Отмечается, что животное "когтями нанесло повреждение в области головы ребенка". "Городищенским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по области организовано проведение доследственной проверки по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении СК. Также, отмечается, следователи проверят законность работы зоопарка. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД, пантера оцарапала девочку, но родители в полицию не обращались после происшествия. Как уточнили агентству в комитете здравоохранения области, ребенку оказали медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.
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волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, россия
Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Волгоград, Россия
СК начал проверку после нападения пантеры на девочку под Волгоградом
СК начал проверку после нападения пантеры на девочку в частном зоопарке под Волгоградом