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Москалькова встретилась с ответственным за общую программу России и ООН - РИА Новости, 29.05.2023
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18:39 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/programma-1874908431.html
Москалькова встретилась с ответственным за общую программу России и ООН
Москалькова встретилась с ответственным за общую программу России и ООН - РИА Новости, 29.05.2023
Москалькова встретилась с ответственным за общую программу России и ООН
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с ответственным за совместную программу России и Управления Верховного... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T18:39
2023-05-29T18:39
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с ответственным за совместную программу России и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Рашидом Алуашем, стороны договорились актуализировать взаимодействие. "Встретилась с Ответственным за совместную программу Российской Федерации и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Рашидом Алуашем и его коллегами... Договорились актуализировать взаимодействие", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. Она сообщила, что проект подразумевает в том числе участие магистратур ряда российских вузов в продвижении правозащитных механизмов ООН. "Состоялось обсуждение этой программы в свете реалий сегодняшнего дня. Необходимо проработать вопросы ее наполнения и способов подачи информации. Договорились актуализировать взаимодействие", - отметила Москалькова.
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россия, татьяна москалькова, оон
Россия, Татьяна Москалькова, ООН
Москалькова встретилась с ответственным за общую программу России и ООН

Москалькова встретилась с ответственным за совместную программу России и ООН Алуашем

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с ответственным за совместную программу России и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Рашидом Алуашем, стороны договорились актуализировать взаимодействие.
"Встретилась с Ответственным за совместную программу Российской Федерации и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Рашидом Алуашем и его коллегами... Договорились актуализировать взаимодействие", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.
Она сообщила, что проект подразумевает в том числе участие магистратур ряда российских вузов в продвижении правозащитных механизмов ООН.
"Состоялось обсуждение этой программы в свете реалий сегодняшнего дня. Необходимо проработать вопросы ее наполнения и способов подачи информации. Договорились актуализировать взаимодействие", - отметила Москалькова.
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