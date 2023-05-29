https://ria.ru/20230529/programma-1874908431.html
Москалькова встретилась с ответственным за общую программу России и ООН
Москалькова встретилась с ответственным за общую программу России и ООН - РИА Новости, 29.05.2023
Москалькова встретилась с ответственным за общую программу России и ООН
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с ответственным за совместную программу России и Управления Верховного... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T18:39
2023-05-29T18:39
2023-05-29T18:39
россия
татьяна москалькова
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861441160_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_95c6094537c0a5d006acb1254797db70.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с ответственным за совместную программу России и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Рашидом Алуашем, стороны договорились актуализировать взаимодействие. "Встретилась с Ответственным за совместную программу Российской Федерации и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Рашидом Алуашем и его коллегами... Договорились актуализировать взаимодействие", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. Она сообщила, что проект подразумевает в том числе участие магистратур ряда российских вузов в продвижении правозащитных механизмов ООН. "Состоялось обсуждение этой программы в свете реалий сегодняшнего дня. Необходимо проработать вопросы ее наполнения и способов подачи информации. Договорились актуализировать взаимодействие", - отметила Москалькова.
https://ria.ru/20230519/spisok-1873027264.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861441160_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1f44237e5d2c75e3fd47acfe7c46b388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна москалькова, оон
Россия, Татьяна Москалькова, ООН
Москалькова встретилась с ответственным за общую программу России и ООН
Москалькова встретилась с ответственным за совместную программу России и ООН Алуашем