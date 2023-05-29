https://ria.ru/20230529/programma-1874908431.html

Москалькова встретилась с ответственным за общую программу России и ООН

Москалькова встретилась с ответственным за общую программу России и ООН - РИА Новости, 29.05.2023

Москалькова встретилась с ответственным за общую программу России и ООН

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с ответственным за совместную программу России и Управления Верховного... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T18:39

2023-05-29T18:39

2023-05-29T18:39

россия

татьяна москалькова

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861441160_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_95c6094537c0a5d006acb1254797db70.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что встретилась с ответственным за совместную программу России и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Рашидом Алуашем, стороны договорились актуализировать взаимодействие. "Встретилась с Ответственным за совместную программу Российской Федерации и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Рашидом Алуашем и его коллегами... Договорились актуализировать взаимодействие", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. Она сообщила, что проект подразумевает в том числе участие магистратур ряда российских вузов в продвижении правозащитных механизмов ООН. "Состоялось обсуждение этой программы в свете реалий сегодняшнего дня. Необходимо проработать вопросы ее наполнения и способов подачи информации. Договорились актуализировать взаимодействие", - отметила Москалькова.

https://ria.ru/20230519/spisok-1873027264.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, татьяна москалькова, оон