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Источник: ГД рассмотрит проект блокировки сайтов за сбор средств для ВСУ - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/proekt-1874891986.html
Источник: ГД рассмотрит проект блокировки сайтов за сбор средств для ВСУ
Источник: ГД рассмотрит проект блокировки сайтов за сбор средств для ВСУ - РИА Новости, 29.05.2023
Источник: ГД рассмотрит проект блокировки сайтов за сбор средств для ВСУ
Госдума 13 июня рассмотрит в первом чтении проект о блокировке платформ по сбору средств для украинских военных, сообщил журналистам источник в ГД. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:27
2023-05-29T17:27
специальная военная операция на украине
госдума рф
россия
василий пискарев
вооруженные силы украины
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Госдума 13 июня рассмотрит в первом чтении проект о блокировке платформ по сбору средств для украинских военных, сообщил журналистам источник в ГД."Законопроект о блокировке сайтов с информацией, содержащей предложение о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, решено рассмотреть 13 июня", - сообщил источник.Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил, что проект о блокировке призывов о поддержке ВС Украины поддержан кабмином.Также дополняется положение, согласно которому генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в Роскомнадзор для ограничения доступа к информации, содержащей предложение о финансировании противника.Законопроект, разработанный депутатами, которые входят в комиссию ГД по расследованию иностранного вмешательства, внесен в Думу 20 сентября. Согласно законопроекту, предлагается дополнить статью 15-3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" нормой об ограничении доступа к информационным ресурсам, содержащим предложение о финансировании противника.
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госдума рф, россия, василий пискарев, вооруженные силы украины, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Россия, Василий Пискарев, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Источник: ГД рассмотрит проект блокировки сайтов за сбор средств для ВСУ

ГД рассмотрит проект блокировки сайтов за призыв финансировать ВСУ во время конфликта

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Госдума 13 июня рассмотрит в первом чтении проект о блокировке платформ по сбору средств для украинских военных, сообщил журналистам источник в ГД.
"Законопроект о блокировке сайтов с информацией, содержащей предложение о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, решено рассмотреть 13 июня", - сообщил источник.
Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил, что проект о блокировке призывов о поддержке ВС Украины поддержан кабмином.
Также дополняется положение, согласно которому генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в Роскомнадзор для ограничения доступа к информации, содержащей предложение о финансировании противника.
Законопроект, разработанный депутатами, которые входят в комиссию ГД по расследованию иностранного вмешательства, внесен в Думу 20 сентября. Согласно законопроекту, предлагается дополнить статью 15-3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" нормой об ограничении доступа к информационным ресурсам, содержащим предложение о финансировании противника.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Источник: в Госдуме создали рабочую группу по вопросам биобезопасности
Вчера, 17:17
 
Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФРоссияВасилий ПискаревВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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