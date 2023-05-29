https://ria.ru/20230529/proekt-1874891986.html

Источник: ГД рассмотрит проект блокировки сайтов за сбор средств для ВСУ

Источник: ГД рассмотрит проект блокировки сайтов за сбор средств для ВСУ - РИА Новости, 29.05.2023

Источник: ГД рассмотрит проект блокировки сайтов за сбор средств для ВСУ

Госдума 13 июня рассмотрит в первом чтении проект о блокировке платформ по сбору средств для украинских военных, сообщил журналистам источник в ГД. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T17:27

2023-05-29T17:27

2023-05-29T17:27

специальная военная операция на украине

госдума рф

россия

василий пискарев

вооруженные силы украины

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Госдума 13 июня рассмотрит в первом чтении проект о блокировке платформ по сбору средств для украинских военных, сообщил журналистам источник в ГД."Законопроект о блокировке сайтов с информацией, содержащей предложение о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, решено рассмотреть 13 июня", - сообщил источник.Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сообщил, что проект о блокировке призывов о поддержке ВС Украины поддержан кабмином.Также дополняется положение, согласно которому генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители обращаются в Роскомнадзор для ограничения доступа к информации, содержащей предложение о финансировании противника.Законопроект, разработанный депутатами, которые входят в комиссию ГД по расследованию иностранного вмешательства, внесен в Думу 20 сентября. Согласно законопроекту, предлагается дополнить статью 15-3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" нормой об ограничении доступа к информационным ресурсам, содержащим предложение о финансировании противника.

https://ria.ru/20230529/biobezopasnost-1874889753.html

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госдума рф, россия, василий пискарев, вооруженные силы украины, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество