https://ria.ru/20230529/prisvoenie-1874874412.html
Тверской школе №20 присвоят имя участника СВО Ивана Рыбалко
Тверской школе №20 присвоят имя участника СВО Ивана Рыбалко - РИА Новости, 29.05.2023
Тверской школе №20 присвоят имя участника СВО Ивана Рыбалко
Тверской средней общеобразовательной школе №20 присвоят имя участника специальной военной операции Ивана Рыбалко, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:14
2023-05-29T16:14
2023-05-29T16:20
тверская область
тверь
игорь руденя
тверская область
сво
спецоперация
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ТВЕРЬ, 29 мая – РИА Новости. Тверской средней общеобразовательной школе №20 присвоят имя участника специальной военной операции Ивана Рыбалко, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение об этом принято на заседании президиума правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя."Сохранение памяти о героях – это наш долг. Ребята, которые защищали честь и славу нашего государства, заслуживают, чтобы память о них бережно хранилась", – процитировали в пресс-службе Руденю.Иван Рыбалко родился в Твери, учился в школе N20. В 2021 году Иван Рыбалко с отличием окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. С первых дней специальной военной операции служил на территории Украины. Погиб при исполнении воинского долга 22 октября 2022 года.Рыбалко награжден медалью министерства обороны Российской Федерации за участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., нагрудным знаком "За службу на Кавказе", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Мужества посмертно."На примере мужества военнослужащего будут воспитываться новые поколения учеников этой школы. Сегодня 35 её учеников являются членами юнармейского отряда имени экипажа Степана Горобца, 20 ребят входят в волонтерский отряд "Новое поколение". Более 50 лет школа сотрудничает с общественной ветеранской организацией "Артиллерист", - пояснили в пресс-службе.Ранее имя участников СВО уже было присвоено двум школам региона. Некрасовская средняя школа теперь носит имя рядового Арсения Лукьянова, а средняя школа N5 города Торжка – Героя России Василия Клещенко.
https://ria.ru/20230428/geroy-1868534590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, игорь руденя, тверская область, сво, спецоперация
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Тверская область, СВО, Спецоперация
ТВЕРЬ, 29 мая – РИА Новости. Тверской средней общеобразовательной школе №20 присвоят имя участника специальной военной операции Ивана Рыбалко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение об этом принято на заседании президиума правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя
.
«
"Сохранение памяти о героях – это наш долг. Ребята, которые защищали честь и славу нашего государства, заслуживают, чтобы память о них бережно хранилась", – процитировали в пресс-службе Руденю.
Иван Рыбалко родился в Твери
, учился в школе N20. В 2021 году Иван Рыбалко с отличием окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию
в Санкт-Петербурге
. С первых дней специальной военной операции служил на территории Украины
. Погиб при исполнении воинского долга 22 октября 2022 года.
Рыбалко награжден медалью министерства обороны Российской Федерации за участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., нагрудным знаком "За службу на Кавказе", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Мужества посмертно.
"На примере мужества военнослужащего будут воспитываться новые поколения учеников этой школы. Сегодня 35 её учеников являются членами юнармейского отряда имени экипажа Степана Горобца, 20 ребят входят в волонтерский отряд "Новое поколение". Более 50 лет школа сотрудничает с общественной ветеранской организацией "Артиллерист", - пояснили в пресс-службе.
Ранее имя участников СВО уже было присвоено двум школам региона. Некрасовская средняя школа теперь носит имя рядового Арсения Лукьянова, а средняя школа N5 города Торжка
– Героя России
Василия Клещенко.
Памятная доска Герою России Василию Клещенко открыта в Тверской области