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Прилепин рассказал, как заново учится ходить после покушения - РИА Новости, 29.05.2023
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18:56 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/prilepin-1874912195.html
Прилепин рассказал, как заново учится ходить после покушения
Прилепин рассказал, как заново учится ходить после покушения - РИА Новости, 29.05.2023
Прилепин рассказал, как заново учится ходить после покушения
Сопредседатель "Справедливой России — За правду", писатель Захар Прилепин сообщил, что после совершённого на него покушения он заново учится ходить. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T18:56
2023-05-29T18:56
происшествия
нижегородская область
захар прилепин
справедливая россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России — За правду", писатель Захар Прилепин сообщил, что после совершённого на него покушения он заново учится ходить. "Я пока учусь ходить. Ножками", — приводит слова Прилепина его пресс-служба. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html
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происшествия, нижегородская область, захар прилепин, справедливая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Нижегородская область, Захар Прилепин, Справедливая Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Прилепин рассказал, как заново учится ходить после покушения

Прилепин рассказал, как заново учится ходить после подрыва его машины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России — За правду", писатель Захар Прилепин сообщил, что после совершённого на него покушения он заново учится ходить.
"Я пока учусь ходить. Ножками", — приводит слова Прилепина его пресс-служба.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Покушение на Прилепина: охота на российских лидеров мнений продолжается
6 мая, 15:36
 
ПроисшествияНижегородская областьЗахар ПрилепинСправедливая РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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