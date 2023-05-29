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Путин постановил образовать президиум коллегии ВПК - РИА Новости, 29.05.2023
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16:31 29.05.2023 (обновлено: 16:42 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/prezidium-1874878427.html
Путин постановил образовать президиум коллегии ВПК
Путин постановил образовать президиум коллегии ВПК - РИА Новости, 29.05.2023
Путин постановил образовать президиум коллегии ВПК
Президент России Владимир Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии, на него возложены полномочия принимать оперативные... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:31
2023-05-29T16:42
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии, на него возложены полномочия принимать оперативные решения, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях совершенствования деятельности Военно-промышленной комиссии Российской Федерации постановляю: 1. Образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации; 2. Возложить на президиум коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полномочия по принятию оперативных решений, направленных на обеспечение реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии Военно-промышленной комиссии РФ", - говорится в документе.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин постановил образовать президиум коллегии ВПК

Президент Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии, на него возложены полномочия принимать оперативные решения, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях совершенствования деятельности Военно-промышленной комиссии Российской Федерации постановляю: 1. Образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации; 2. Возложить на президиум коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полномочия по принятию оперативных решений, направленных на обеспечение реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии Военно-промышленной комиссии РФ", - говорится в документе.
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