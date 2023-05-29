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ВСУ потеряли до 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

ВСУ потеряли до 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 29.05.2023

ВСУ потеряли до 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T14:26

2023-05-29T14:26

2023-05-29T14:28

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

донецкая народная республика

запорожская область

угледар

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки до 140 военных, 12 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара в ДНР, а также Малиновки, Белогорья и Каменского в Запорожье."За сутки на данных направлениях уничтожено до 140 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также две гаубицы Д-30", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Отрадного в ДНР уничтожен украинский склад боеприпасов.

донецкая народная республика

запорожская область

угледар

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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, угледар