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ВСУ потеряли до 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли до 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 29.05.2023
ВСУ потеряли до 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:26
2023-05-29T14:26
2023-05-29T14:28
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
донецкая народная республика
запорожская область
угледар
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки до 140 военных, 12 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара в ДНР, а также Малиновки, Белогорья и Каменского в Запорожье."За сутки на данных направлениях уничтожено до 140 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также две гаубицы Д-30", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Отрадного в ДНР уничтожен украинский склад боеприпасов.
донецкая народная республика
запорожская область
угледар
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, угледар
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Угледар
ВСУ потеряли до 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли до 140 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях