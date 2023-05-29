https://ria.ru/20230529/poteri-1874831531.html
Киев за сутки потерял до 120 военных на двух направлениях
Киев за сутки потерял до 120 военных на двух направлениях - РИА Новости, 29.05.2023
Киев за сутки потерял до 120 военных на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны РФ. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:21
2023-05-29T14:21
2023-05-29T14:34
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Кисловка, Глушковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики."Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230529/donetsk-1874829711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев за сутки потерял до 120 военных на двух направлениях
Киев за сутки потерял до 120 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях