https://ria.ru/20230529/poteri-1874831531.html

Киев за сутки потерял до 120 военных на двух направлениях

Киев за сутки потерял до 120 военных на двух направлениях - РИА Новости, 29.05.2023

Киев за сутки потерял до 120 военных на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны РФ. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T14:21

2023-05-29T14:21

2023-05-29T14:34

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Кисловка, Глушковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики."Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230529/donetsk-1874829711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины