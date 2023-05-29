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Киев потерял до 20 военных и две САУ на Херсонском направлении
Киев потерял до 20 военных и две САУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.05.2023
Киев потерял до 20 военных и две САУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за сутки уничтожили на херсонском направлении до 20 украинских солдат, гаубицу Д-30 и две самоходки "Гвоздика", заявили в понедельник... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:21
2023-05-29T14:21
2023-05-29T14:29
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
херсонская область
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на херсонском направлении до 20 украинских солдат, гаубицу Д-30 и две самоходки "Гвоздика", заявили в понедельник в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три пикапа, гаубица Д-30 и две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", - говорится в сводке.
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Херсонская область
Киев потерял до 20 военных и две САУ на Херсонском направлении
Минобороны: Киев потерял за сутки до 20 военных и две САУ на Херсонском направлении