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Киев потерял до 20 военных и две САУ на Херсонском направлении

Киев потерял до 20 военных и две САУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 29.05.2023

Киев потерял до 20 военных и две САУ на Херсонском направлении

Российские военнослужащие за сутки уничтожили на херсонском направлении до 20 украинских солдат, гаубицу Д-30 и две самоходки "Гвоздика", заявили в понедельник... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T14:21

2023-05-29T14:21

2023-05-29T14:29

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

херсонская область

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на херсонском направлении до 20 украинских солдат, гаубицу Д-30 и две самоходки "Гвоздика", заявили в понедельник в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три пикапа, гаубица Д-30 и две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", - говорится в сводке.

херсонская область

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2023

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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, херсонская область