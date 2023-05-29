https://ria.ru/20230529/posolstva-1874941637.html

Восемь стран Африки согласились открыть украинские посольства

Восемь стран Африки согласились открыть украинские посольства - РИА Новости, 29.05.2023

Восемь стран Африки согласились открыть украинские посольства

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью заявил, что восемь стран Африки дали официальное согласие на открытие украинских посольств, открыть их РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T23:01

2023-05-29T23:01

2023-05-29T23:01

в мире

африка

украина

денис шмыгаль

россия

дмитрий кулеба

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью заявил, что восемь стран Африки дали официальное согласие на открытие украинских посольств, открыть их рассчитывает до конца года. В декабре 2022 года Зеленский анонсировал, что Украина откроет десять посольств в Африке. "Восемь стран (Африки – ред.) уже дали официальное согласие на открытие посольств, две завершают процессы. Там где уже есть согласие на открытие посольства, запущен процесс поиска послов и на четыре или пять стран есть кандидаты... Чтобы открыть все эти посольства еще нужно внести изменения в бюджет МИД, и над этим мы работаем сейчас с премьер-министром, чтобы на конец года выйти на необходимый результат", - сказал Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона. Кулеба в октябре 2022 года совершил первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки. Позже в интервью испанской газете Mundo он посетовал на то, что многие страны Латинской Америки и Африки поддерживают Россию, а также на то, что должностные лица в Сенегале заявили ему, что Запад сражается с Россией, а русские и украинцы - один народ. Ранее в марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о планах закупить дополнительно 125 тысяч тонн пшеницы или кукурузы для передачи странам Африки. В то же время, согласно данным итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, только 55% сельскохозяйственной продукции, которую вывезли из украинских портов в рамках зерновой сделки, было доставлено в развивающиеся страны Севера Африки и Азии. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html

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в мире, африка, украина, денис шмыгаль, россия, дмитрий кулеба, владимир путин