Рейтинг@Mail.ru
Датские власти приняли решение увеличить объем фонда помощи Украине - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/pomosch-1874925537.html
Датские власти приняли решение увеличить объем фонда помощи Украине
Датские власти приняли решение увеличить объем фонда помощи Украине - РИА Новости, 29.05.2023
Датские власти приняли решение увеличить объем фонда помощи Украине
Власти Дании приняли решение увеличить объем фонда помощи Украине на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T20:28
2023-05-29T20:28
специальная военная операция на украине
дания
украина
метте фредериксен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:435:2868:2048_1920x0_80_0_0_6c819cbd18164d849a448d83b6aa171f.jpg
ЦЮРИХ, 29 мая – РИА Новости. Власти Дании приняли решение увеличить объем фонда помощи Украине на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра страны Метте Фредериксен. В марте правительство Дании создало фонд помощи Украине, объем которого составляет 7 миллиардов датских крон (более 1 миллиарда долларов). "В понедельник правительство Дании заявило, что оно выделяет еще $2,6 миллиарда в фонд помощи Украине, первоначально созданный в марте, доведя общую сумму фонда до $3,6 миллиарда", - говорится в сообщении агентства. По словам премьера Дании, таким образом, к 2024 году в фонд будут направлены в общей сложности 10,4 миллиарда датских крон, поскольку "нет никаких признаков того, что следующий год будет годом мира".
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
дания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дания, украина, метте фредериксен
Специальная военная операция на Украине, Дания, Украина, Метте Фредериксен
Датские власти приняли решение увеличить объем фонда помощи Украине

Датские власти решили увеличить объем фонда помощи Украине на 2,6 миллиарда долларов

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 29 мая – РИА Новости. Власти Дании приняли решение увеличить объем фонда помощи Украине на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра страны Метте Фредериксен.
В марте правительство Дании создало фонд помощи Украине, объем которого составляет 7 миллиардов датских крон (более 1 миллиарда долларов).
"В понедельник правительство Дании заявило, что оно выделяет еще $2,6 миллиарда в фонд помощи Украине, первоначально созданный в марте, доведя общую сумму фонда до $3,6 миллиарда", - говорится в сообщении агентства.
По словам премьера Дании, таким образом, к 2024 году в фонд будут направлены в общей сложности 10,4 миллиарда датских крон, поскольку "нет никаких признаков того, что следующий год будет годом мира".
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Украина убивает
2 апреля, 22:17
 
Специальная военная операция на УкраинеДанияУкраинаМетте Фредериксен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала