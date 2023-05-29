https://ria.ru/20230529/pomosch-1874925537.html
Датские власти приняли решение увеличить объем фонда помощи Украине
Датские власти приняли решение увеличить объем фонда помощи Украине - РИА Новости, 29.05.2023
Датские власти приняли решение увеличить объем фонда помощи Украине
Власти Дании приняли решение увеличить объем фонда помощи Украине на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T20:28
2023-05-29T20:28
2023-05-29T20:28
специальная военная операция на украине
дания
украина
метте фредериксен
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ЦЮРИХ, 29 мая – РИА Новости. Власти Дании приняли решение увеличить объем фонда помощи Украине на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра страны Метте Фредериксен. В марте правительство Дании создало фонд помощи Украине, объем которого составляет 7 миллиардов датских крон (более 1 миллиарда долларов). "В понедельник правительство Дании заявило, что оно выделяет еще $2,6 миллиарда в фонд помощи Украине, первоначально созданный в марте, доведя общую сумму фонда до $3,6 миллиарда", - говорится в сообщении агентства. По словам премьера Дании, таким образом, к 2024 году в фонд будут направлены в общей сложности 10,4 миллиарда датских крон, поскольку "нет никаких признаков того, что следующий год будет годом мира".
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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дания, украина, метте фредериксен
Специальная военная операция на Украине, Дания, Украина, Метте Фредериксен
Датские власти приняли решение увеличить объем фонда помощи Украине
Датские власти решили увеличить объем фонда помощи Украине на 2,6 миллиарда долларов
ЦЮРИХ, 29 мая – РИА Новости.
Власти Дании приняли решение увеличить объем фонда помощи Украине на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство Франс Пресс
со ссылкой на премьер-министра страны Метте Фредериксен.
В марте правительство Дании создало фонд помощи Украине, объем которого составляет 7 миллиардов датских крон (более 1 миллиарда долларов).
"В понедельник правительство Дании заявило, что оно выделяет еще $2,6 миллиарда в фонд помощи Украине, первоначально созданный в марте, доведя общую сумму фонда до $3,6 миллиарда", - говорится в сообщении агентства.
По словам премьера Дании, таким образом, к 2024 году в фонд будут направлены в общей сложности 10,4 миллиарда датских крон, поскольку "нет никаких признаков того, что следующий год будет годом мира".