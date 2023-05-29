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Россошанские учащиеся загрузили гумпомощь для доставки в зону спецоперации
Россошанские учащиеся загрузили гумпомощь для доставки в зону спецоперации - РИА Новости, 29.05.2023
Россошанские учащиеся загрузили гумпомощь для доставки в зону спецоперации
Студенты и школьники Россошанского района Воронежской области загрузили около 10 тонн гуманитарной помощи, которая была доставлена в зону спецоперации, сообщает РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:57
2023-05-29T17:57
2023-05-29T17:57
надежные люди
воронежская область
воронеж
россошанский район
вооруженные силы рф
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ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Студенты и школьники Россошанского района Воронежской области загрузили около 10 тонн гуманитарной помощи, которая была доставлена в зону спецоперации, сообщает в понедельник райадминистрация. "Молодёжь из Россошанского химико-механического техникума, Россошанского медицинского колледжа и школы №10 участвовала в загрузке транспорта с гуманитарной помощью для военнослужащих и мирных граждан новых территорий России. Ребята дружно и слаженно загрузили около 10 тонн гуманитарной помощи", - говорится в сообщении. Как отмечает администрация района, после загрузки автомобиль доставил в зону проведения спецоперации линолеум и техническое оборудование для обустройства медсанбата, предметы первой необходимости, продукты питания, а также оборудование для жителей подшефных Воронежской области районов ЛНР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, воронеж, россошанский район, вооруженные силы рф
Надежные люди, Воронежская область, Воронеж, Россошанский район, Вооруженные силы РФ
Россошанские учащиеся загрузили гумпомощь для доставки в зону спецоперации
Россошанские учащиеся загрузили около десяти тонн гумпомощи для доставки в зону СВО
ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Студенты и школьники Россошанского района Воронежской области загрузили около 10 тонн гуманитарной помощи, которая была доставлена в зону спецоперации, сообщает в понедельник райадминистрация.
«
"Молодёжь из Россошанского химико-механического техникума, Россошанского медицинского колледжа и школы №10 участвовала в загрузке транспорта с гуманитарной помощью для военнослужащих и мирных граждан новых территорий России. Ребята дружно и слаженно загрузили около 10 тонн гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
Как отмечает администрация района, после загрузки автомобиль доставил в зону проведения спецоперации линолеум и техническое оборудование для обустройства медсанбата, предметы первой необходимости, продукты питания, а также оборудование для жителей подшефных Воронежской области районов ЛНР.