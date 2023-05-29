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Россошанские учащиеся загрузили гумпомощь для доставки в зону спецоперации - РИА Новости, 29.05.2023
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17:57 29.05.2023
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Россошанские учащиеся загрузили гумпомощь для доставки в зону спецоперации
Россошанские учащиеся загрузили гумпомощь для доставки в зону спецоперации - РИА Новости, 29.05.2023
Россошанские учащиеся загрузили гумпомощь для доставки в зону спецоперации
Студенты и школьники Россошанского района Воронежской области загрузили около 10 тонн гуманитарной помощи, которая была доставлена в зону спецоперации, сообщает РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:57
2023-05-29T17:57
надежные люди
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россошанский район
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ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Студенты и школьники Россошанского района Воронежской области загрузили около 10 тонн гуманитарной помощи, которая была доставлена в зону спецоперации, сообщает в понедельник райадминистрация. "Молодёжь из Россошанского химико-механического техникума, Россошанского медицинского колледжа и школы №10 участвовала в загрузке транспорта с гуманитарной помощью для военнослужащих и мирных граждан новых территорий России. Ребята дружно и слаженно загрузили около 10 тонн гуманитарной помощи", - говорится в сообщении. Как отмечает администрация района, после загрузки автомобиль доставил в зону проведения спецоперации линолеум и техническое оборудование для обустройства медсанбата, предметы первой необходимости, продукты питания, а также оборудование для жителей подшефных Воронежской области районов ЛНР.
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воронежская область, воронеж, россошанский район, вооруженные силы рф
Надежные люди, Воронежская область, Воронеж, Россошанский район, Вооруженные силы РФ
Россошанские учащиеся загрузили гумпомощь для доставки в зону спецоперации

Россошанские учащиеся загрузили около десяти тонн гумпомощи для доставки в зону СВО

© Фото : администрации Россошанского районаСтуденты и школьники под Воронежем во время погрузки гумпомощи, отправленной в зону СВО
Студенты и школьники под Воронежем во время погрузки гумпомощи, отправленной в зону СВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : администрации Россошанского района
Студенты и школьники под Воронежем во время погрузки гумпомощи, отправленной в зону СВО
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ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Студенты и школьники Россошанского района Воронежской области загрузили около 10 тонн гуманитарной помощи, которая была доставлена в зону спецоперации, сообщает в понедельник райадминистрация.
«
"Молодёжь из Россошанского химико-механического техникума, Россошанского медицинского колледжа и школы №10 участвовала в загрузке транспорта с гуманитарной помощью для военнослужащих и мирных граждан новых территорий России. Ребята дружно и слаженно загрузили около 10 тонн гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
Как отмечает администрация района, после загрузки автомобиль доставил в зону проведения спецоперации линолеум и техническое оборудование для обустройства медсанбата, предметы первой необходимости, продукты питания, а также оборудование для жителей подшефных Воронежской области районов ЛНР.
© Фото : администрации Россошанского районаСтуденты и школьники под Воронежем во время погрузки гумпомощи, отправленной в зону СВО
Студенты и школьники под Воронежем во время погрузки гумпомощи, отправленной в зону СВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : администрации Россошанского района
Студенты и школьники под Воронежем во время погрузки гумпомощи, отправленной в зону СВО
 
Надежные людиВоронежская областьВоронежРоссошанский районВооруженные силы РФ
 
 
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