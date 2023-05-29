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Польшу призвали развязать ядерную войну для спасения Украины - РИА Новости, 29.05.2023
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16:16 29.05.2023 (обновлено: 16:51 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/polsha-1874875076.html
Польшу призвали развязать ядерную войну для спасения Украины
Польшу призвали развязать ядерную войну для спасения Украины - РИА Новости, 29.05.2023
Польшу призвали развязать ядерную войну для спасения Украины
Обозреватель Павел Лисицкий в статье для Do Rzeczy назвал абсурдом призывы западных экспертов не бояться ядерной войны ради спасения Украины от поражения. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:16
2023-05-29T16:51
в мире
украина
европа
польша
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Обозреватель Павел Лисицкий в статье для Do Rzeczy назвал абсурдом призывы западных экспертов не бояться ядерной войны ради спасения Украины от поражения.С предложением пойти на риск, даже если это может спровоцировать применение ядерного оружия, выступил бывший сотрудник Министерства обороны Австралии Малколм Дэвис. При этом он назвал страх перед ядерным ударом трусостью."Я бы хотел услышать от этого эксперта о масштабах человеческих жертв из-за подобной тактики", — отметил Лисицкий.По словам журналиста, все чаще на Западе стали говорить о недопустимости заморозки конфликта и победы Москвы, но они совершенно не думают о последствиях этой риторики. Автор заметил, что подобный сценарий обернется катастрофой не только для Киева, но и для всей Европы. &quot;Корректно ли продвигать нарративы, следствием которых может быть массовая гибель, сидя в безопасности за океаном?&quot; — задался вопросом публицист.Подобные аналитики открыто признают, что стратегия противостояния с Россией может привести к применению ТЯО в Европе, но продолжают настаивать на эскалации, чтобы вернуть Украину в границы 1991 года, добавил Лисицкий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230528/pushkov-1874611971.html
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в мире, украина, европа, польша
В мире, Украина, Европа, Польша
Польшу призвали развязать ядерную войну для спасения Украины

Do Rzeczy: австралийский эксперт Дэвис призвал Польшу развязать ядерную войну ради Украины

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Обозреватель Павел Лисицкий в статье для Do Rzeczy назвал абсурдом призывы западных экспертов не бояться ядерной войны ради спасения Украины от поражения.
С предложением пойти на риск, даже если это может спровоцировать применение ядерного оружия, выступил бывший сотрудник Министерства обороны Австралии Малколм Дэвис. При этом он назвал страх перед ядерным ударом трусостью.
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"Я бы хотел услышать от этого эксперта о масштабах человеческих жертв из-за подобной тактики", — отметил Лисицкий.
По словам журналиста, все чаще на Западе стали говорить о недопустимости заморозки конфликта и победы Москвы, но они совершенно не думают о последствиях этой риторики. Автор заметил, что подобный сценарий обернется катастрофой не только для Киева, но и для всей Европы.
«

"Корректно ли продвигать нарративы, следствием которых может быть массовая гибель, сидя в безопасности за океаном?" — задался вопросом публицист.

Подобные аналитики открыто признают, что стратегия противостояния с Россией может привести к применению ТЯО в Европе, но продолжают настаивать на эскалации, чтобы вернуть Украину в границы 1991 года, добавил Лисицкий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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