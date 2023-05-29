https://ria.ru/20230529/polsha-1874805100.html

Дуду обвинили в нарушении конституции из-за закона о "влиянии России"

Дуду обвинили в нарушении конституции из-за закона о "влиянии России" - РИА Новости, 29.05.2023

Дуду обвинили в нарушении конституции из-за закона о "влиянии России"

Польская оппозиция обвиняет президента страны Анджея Дуду в нарушении конституции за подписание закона о создании комиссии по изучению "влияния России" на... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:05

2023-05-29T13:05

2023-05-29T13:05

анджей дуда

польша

россия

варшава

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ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Польская оппозиция обвиняет президента страны Анджея Дуду в нарушении конституции за подписание закона о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность республики в 2007-2022 годах. "Господин президент, вы имели шанс сегодня стать государственным мужем. Вы не стали государственным мужем", - заявил журналистам сопредседатель партии "Левые" Влодимеж Чажасты сразу после того, как Дуда подписал закон. По его мнению, Дуда сам в курсе того, что данный закон нарушает конституцию Польши. "Вы прекрасно знаете о том, что это закон, нарушающий конституцию, так как направили его в Конституционный суд. Но вы его подписали. Он на этой неделе войдет в силу. Вы сделали вещь, абсолютно позорную для демократии в нашей стране", - заявил политик. "Без значения, кто будет стоять перед этой комиссией и кого она будет касаться, вы нарушили конституцию, выступили против конституции", - заключил он. Основные претензии оппозиции к данному закону сводятся к тому, что теперь политиков, которые якобы оказались "под влиянием РФ", можно будет лишать право участвовать в борьбе за власть, государственные должности с помощью комиссии, которая формально не имеет таких полномочий. Сопредседатель партии "Вместе" Адриан Зандберг заявил журналистам, что "этот закон является насмешкой над основными ценностями польской конституции", так как создает ситуацию, "когда одни политики принимают решения об устранении других политиков из публичного пространства". Комиссия по изучению "влияния России" на польскую внутреннюю безопасность в 2007-2022 годах должна состоять из 9 человек, назначаемых и отзываемых сеймом. Она должна проводить процедуры, направленные на расследование деятельности "государственных должностных лиц или членов высшего руководства, которые в 2007-2022 годах, находясь под российским влиянием, действовали в ущерб интересам Польской республики". Комиссия должна проанализировать среди прочего такие действия официальных лиц, как передача информации третьим лицам, содержание административных решений, принятие решений, заявления от имени органов государственной власти или компаний, заключение контрактов или распоряжение государственными средствами. Против данного закона резко выступает польская оппозиция, считая, что он дает комиссии одновременно полномочия спецслужб, прокуратуры и суда. Также оппозиция уверена, что закон направлен против нее в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться будущей осенью. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносит советские памятники, изымает российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.

https://ria.ru/20230319/konflikt-1858990918.html

https://ria.ru/20230328/shpionazh-1861309961.html

https://ria.ru/20230501/polsha-1868878084.html

польша

россия

варшава

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анджей дуда, польша, россия, варшава