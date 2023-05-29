https://ria.ru/20230529/polsha-1874788671.html

Президент Польши подписал закон о комиссии по "российскому влиянию"

Президент Польши подписал закон о комиссии по "российскому влиянию" - РИА Новости, 29.05.2023

Президент Польши подписал закон о комиссии по "российскому влиянию"

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность республики в 2007-2022 годах. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:05

2023-05-29T12:05

2023-05-29T12:05

в мире

польша

москва

варшава

анджей дуда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dff933778f8826c440526c6fc35088d6.jpg

ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность республики в 2007-2022 годах. Церемонию подписания транслировало Польское телевидение. Закон был принят парламентом страны на прошлой неделе в бурных дебатах и с небольшим перевесом голосовавших "за". Приняв закон, сейм направил документ в сенат, который наложил на него вето. Закон поступил снова в сейм, который преодолел сенатское вето. Комиссия по изучению "влияния России" на польскую внутреннюю безопасность в 2007-2022 годах должна состоять из 9 человек, назначаемых и отзываемых сеймом. Она должна проводить процедуры, направленные на расследование деятельности "государственных должностных лиц или членов высшего руководства, которые в 2007-2022 годах, находясь под российским влиянием, действовали в ущерб интересам Польской республики". Комиссия должна проанализировать среди прочего такие действия официальных лиц, как передача информации третьим лицам, содержание административных решений, принятие решений, заявления от имени органов государственной власти или компаний, заключение контрактов или распоряжение государственными средствами. Против данного закона резко выступает польская оппозиция, считая, что он дает комиссии одновременно полномочия спецслужб, прокуратуры и суда. Также оппозиция уверена, что закон направлен против польской оппозиции в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться будущей осенью. Перед подписание закона Дуда повторил давно муссируемый тезис о якобы "российском вмешательстве" в выборы в ряде стран, эти обвинения Москва неоднократно отвергала и называла голословными. "В разных странах идет дискуссия о российском влиянии на выборы", - сказал польский президент. "Поэтому я подписываю закон", - заключил он. Кроме того, он заявил, что направит закон в Конституционный суд для изучения "пунктов, которые вызывают сомнения". Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносит советские памятники, изымает российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874727975.html

https://ria.ru/20230528/pushkov-1874611971.html

https://ria.ru/20230526/lyustratsiya-1874459054.html

польша

москва

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, москва, варшава, анджей дуда