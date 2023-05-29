https://ria.ru/20230529/polsha-1874729935.html

В Варшаве решили выяснить, почему польские офицеры "пили водку" на "Авроре"

В Варшаве решили выяснить, почему польские офицеры "пили водку" на "Авроре" - РИА Новости, 29.05.2023

В Варшаве решили выяснить, почему польские офицеры "пили водку" на "Авроре"

Обсуждение законопроекта о создании комиссии по изучению "влияния России" на Польшу вызвало жаркие споры у местных политиков, пишет издание wPolityce. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T05:02

2023-05-29T05:02

2023-05-29T15:18

в мире

польша

россия

анджей дуда

нато

право и справедливость

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Обсуждение законопроекта о создании комиссии по изучению "влияния России" на Польшу вызвало жаркие споры у местных политиков, пишет издание wPolityce.Как отмечает издание, в эфире польского телеканала TVP представители правящей партии "Право и справедливость" (PiS) и оппозиции "горячо обсудили" законопроект "О государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах". Ранее сейм Польши принял законопроект о создании госкомиссии, документ был передан на подпись президенту Анджею Дуде."У нас были (польские. — Прим. ред.) офицеры контрразведки на знаменитом корабле "Аврора", они надевали русские шапки и пили водку с русскими, мы нашли бутылки с алкоголем в учебном центре НАТО, во времена (правления. — Прим. ред.) PO-PSL они все время тусовались с русскими, так не стоит ли это сейчас проверить?" — заявил евродепутат от PiS Доминик ТарчинскийПо его мнению, деятельность различных СМИ и фондов, газовые контракты с Россией, "фотографии русских агентов с польскими", связи тех, "кто пил водку", — это причины, по которым необходимо создать указанную комиссию."Приближаются выборы, поэтому PiS достает такую ​​мощную дубину, которой хочет победить оппозицию", — выразил, со своей стороны, мнение депутат от оппозиционной "Польской крестьянской партии" (PSL) Павел Бейда. Он сравнил данную комиссию с "псевдосудом", назвав ее возможное создание "совершенно неконституционным"."Удивительное начало мракобесия и диктатуры", — сказал Бейда, назвав происходящее "абсолютной наглостью" и предупредив, что в случае создания комиссии всплывут "неудобные аргументы" для самой PiS.По данным польских СМИ, фотографии, на которых польские офицеры позируют в бескозырке с надписью "Аврора", датируются сентябрем 2013 года, когда генералы Петр Пайтель и Януш Носек посещали Санкт-Петербург. Фотографии были найдены в 2015 году в Экспертном центре контрразведки НАТО.

https://ria.ru/20230512/polsha-1871294050.html

https://ria.ru/20230528/pushkov-1874611971.html

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в мире, польша, россия, анджей дуда, нато, право и справедливость