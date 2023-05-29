https://ria.ru/20230529/polsha-1874729935.html
В Варшаве решили выяснить, почему польские офицеры "пили водку" на "Авроре"
В Варшаве решили выяснить, почему польские офицеры "пили водку" на "Авроре" - РИА Новости, 29.05.2023
В Варшаве решили выяснить, почему польские офицеры "пили водку" на "Авроре"
Обсуждение законопроекта о создании комиссии по изучению "влияния России" на Польшу вызвало жаркие споры у местных политиков, пишет издание wPolityce. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T05:02
2023-05-29T05:02
2023-05-29T15:18
в мире
польша
россия
анджей дуда
нато
право и справедливость
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Обсуждение законопроекта о создании комиссии по изучению "влияния России" на Польшу вызвало жаркие споры у местных политиков, пишет издание wPolityce.Как отмечает издание, в эфире польского телеканала TVP представители правящей партии "Право и справедливость" (PiS) и оппозиции "горячо обсудили" законопроект "О государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах". Ранее сейм Польши принял законопроект о создании госкомиссии, документ был передан на подпись президенту Анджею Дуде."У нас были (польские. — Прим. ред.) офицеры контрразведки на знаменитом корабле "Аврора", они надевали русские шапки и пили водку с русскими, мы нашли бутылки с алкоголем в учебном центре НАТО, во времена (правления. — Прим. ред.) PO-PSL они все время тусовались с русскими, так не стоит ли это сейчас проверить?" — заявил евродепутат от PiS Доминик ТарчинскийПо его мнению, деятельность различных СМИ и фондов, газовые контракты с Россией, "фотографии русских агентов с польскими", связи тех, "кто пил водку", — это причины, по которым необходимо создать указанную комиссию."Приближаются выборы, поэтому PiS достает такую мощную дубину, которой хочет победить оппозицию", — выразил, со своей стороны, мнение депутат от оппозиционной "Польской крестьянской партии" (PSL) Павел Бейда. Он сравнил данную комиссию с "псевдосудом", назвав ее возможное создание "совершенно неконституционным"."Удивительное начало мракобесия и диктатуры", — сказал Бейда, назвав происходящее "абсолютной наглостью" и предупредив, что в случае создания комиссии всплывут "неудобные аргументы" для самой PiS.По данным польских СМИ, фотографии, на которых польские офицеры позируют в бескозырке с надписью "Аврора", датируются сентябрем 2013 года, когда генералы Петр Пайтель и Януш Носек посещали Санкт-Петербург. Фотографии были найдены в 2015 году в Экспертном центре контрразведки НАТО.
https://ria.ru/20230512/polsha-1871294050.html
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в мире, польша, россия, анджей дуда, нато, право и справедливость
В мире, Польша, Россия, Анджей Дуда, НАТО, Право и справедливость
В Варшаве решили выяснить, почему польские офицеры "пили водку" на "Авроре"
Польские депутаты поспорили из-за законопроекта о комиссии по изучению "влияния России"
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости.
Обсуждение законопроекта о создании комиссии по изучению "влияния России" на Польшу вызвало жаркие споры у местных политиков, пишет
издание wPolityce.
Как отмечает издание, в эфире польского телеканала TVP представители правящей партии "Право и справедливость
" (PiS) и оппозиции "горячо обсудили" законопроект "О государственной комиссии по изучению влияния России
на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах". Ранее сейм Польши принял законопроект о создании госкомиссии, документ был передан на подпись президенту Анджею Дуде
.
СМИ раскрыли, как власти Польши используют Россию
"У нас были (польские. — Прим. ред.) офицеры контрразведки на знаменитом корабле "Аврора
", они надевали русские шапки и пили водку с русскими, мы нашли бутылки с алкоголем в учебном центре НАТО
, во времена (правления. — Прим. ред.) PO-PSL они все время тусовались с русскими, так не стоит ли это сейчас проверить?" — заявил евродепутат от PiS Доминик Тарчинский
По его мнению, деятельность различных СМИ и фондов, газовые контракты с Россией, "фотографии русских агентов с польскими", связи тех, "кто пил водку", — это причины, по которым необходимо создать указанную комиссию.
"Приближаются выборы, поэтому PiS достает такую мощную дубину, которой хочет победить оппозицию", — выразил, со своей стороны, мнение депутат от оппозиционной "Польской крестьянской партии" (PSL) Павел Бейда. Он сравнил данную комиссию с "псевдосудом", назвав ее возможное создание "совершенно неконституционным".
"Удивительное начало мракобесия и диктатуры", — сказал Бейда, назвав происходящее "абсолютной наглостью" и предупредив, что в случае создания комиссии всплывут "неудобные аргументы" для самой PiS.
По данным польских СМИ, фотографии, на которых польские офицеры позируют в бескозырке с надписью "Аврора", датируются сентябрем 2013 года, когда генералы Петр Пайтель и Януш Носек посещали Санкт-Петербург. Фотографии были найдены в 2015 году в Экспертном центре контрразведки НАТО.
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