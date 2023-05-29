Рейтинг@Mail.ru
В Варшаве решили выяснить, почему польские офицеры "пили водку" на "Авроре" - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:02 29.05.2023 (обновлено: 15:18 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/polsha-1874729935.html
В Варшаве решили выяснить, почему польские офицеры "пили водку" на "Авроре"
В Варшаве решили выяснить, почему польские офицеры "пили водку" на "Авроре" - РИА Новости, 29.05.2023
В Варшаве решили выяснить, почему польские офицеры "пили водку" на "Авроре"
Обсуждение законопроекта о создании комиссии по изучению "влияния России" на Польшу вызвало жаркие споры у местных политиков, пишет издание wPolityce. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T05:02
2023-05-29T15:18
в мире
польша
россия
анджей дуда
нато
право и справедливость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d69d8a62d1699f71d058f3e05a2fd6f6.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Обсуждение законопроекта о создании комиссии по изучению "влияния России" на Польшу вызвало жаркие споры у местных политиков, пишет издание wPolityce.Как отмечает издание, в эфире польского телеканала TVP представители правящей партии "Право и справедливость" (PiS) и оппозиции "горячо обсудили" законопроект "О государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах". Ранее сейм Польши принял законопроект о создании госкомиссии, документ был передан на подпись президенту Анджею Дуде."У нас были (польские. — Прим. ред.) офицеры контрразведки на знаменитом корабле "Аврора", они надевали русские шапки и пили водку с русскими, мы нашли бутылки с алкоголем в учебном центре НАТО, во времена (правления. — Прим. ред.) PO-PSL они все время тусовались с русскими, так не стоит ли это сейчас проверить?" — заявил евродепутат от PiS Доминик ТарчинскийПо его мнению, деятельность различных СМИ и фондов, газовые контракты с Россией, "фотографии русских агентов с польскими", связи тех, "кто пил водку", — это причины, по которым необходимо создать указанную комиссию."Приближаются выборы, поэтому PiS достает такую ​​мощную дубину, которой хочет победить оппозицию", — выразил, со своей стороны, мнение депутат от оппозиционной "Польской крестьянской партии" (PSL) Павел Бейда. Он сравнил данную комиссию с "псевдосудом", назвав ее возможное создание "совершенно неконституционным"."Удивительное начало мракобесия и диктатуры", — сказал Бейда, назвав происходящее "абсолютной наглостью" и предупредив, что в случае создания комиссии всплывут "неудобные аргументы" для самой PiS.По данным польских СМИ, фотографии, на которых польские офицеры позируют в бескозырке с надписью "Аврора", датируются сентябрем 2013 года, когда генералы Петр Пайтель и Януш Носек посещали Санкт-Петербург. Фотографии были найдены в 2015 году в Экспертном центре контрразведки НАТО.
https://ria.ru/20230512/polsha-1871294050.html
https://ria.ru/20230528/pushkov-1874611971.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_198aed49faabc9c1fead9b49bd455d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, анджей дуда, нато, право и справедливость
В мире, Польша, Россия, Анджей Дуда, НАТО, Право и справедливость
В Варшаве решили выяснить, почему польские офицеры "пили водку" на "Авроре"

Польские депутаты поспорили из-за законопроекта о комиссии по изучению "влияния России"

© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Обсуждение законопроекта о создании комиссии по изучению "влияния России" на Польшу вызвало жаркие споры у местных политиков, пишет издание wPolityce.
Как отмечает издание, в эфире польского телеканала TVP представители правящей партии "Право и справедливость" (PiS) и оппозиции "горячо обсудили" законопроект "О государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах". Ранее сейм Польши принял законопроект о создании госкомиссии, документ был передан на подпись президенту Анджею Дуде.
Сейм Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
СМИ раскрыли, как власти Польши используют Россию
12 мая, 13:51
"У нас были (польские. — Прим. ред.) офицеры контрразведки на знаменитом корабле "Аврора", они надевали русские шапки и пили водку с русскими, мы нашли бутылки с алкоголем в учебном центре НАТО, во времена (правления. — Прим. ред.) PO-PSL они все время тусовались с русскими, так не стоит ли это сейчас проверить?" — заявил евродепутат от PiS Доминик Тарчинский
По его мнению, деятельность различных СМИ и фондов, газовые контракты с Россией, "фотографии русских агентов с польскими", связи тех, "кто пил водку", — это причины, по которым необходимо создать указанную комиссию.
"Приближаются выборы, поэтому PiS достает такую ​​мощную дубину, которой хочет победить оппозицию", — выразил, со своей стороны, мнение депутат от оппозиционной "Польской крестьянской партии" (PSL) Павел Бейда. Он сравнил данную комиссию с "псевдосудом", назвав ее возможное создание "совершенно неконституционным".
"Удивительное начало мракобесия и диктатуры", — сказал Бейда, назвав происходящее "абсолютной наглостью" и предупредив, что в случае создания комиссии всплывут "неудобные аргументы" для самой PiS.
По данным польских СМИ, фотографии, на которых польские офицеры позируют в бескозырке с надписью "Аврора", датируются сентябрем 2013 года, когда генералы Петр Пайтель и Януш Носек посещали Санкт-Петербург. Фотографии были найдены в 2015 году в Экспертном центре контрразведки НАТО.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Пушков поставил Польше неутешительный диагноз
28 мая, 06:52
 
В миреПольшаРоссияАнджей ДудаНАТОПраво и справедливость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала