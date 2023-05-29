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Киев снова подставил Запад: "лучшее вложение" США — в дурака с инициативой - РИА Новости, 29.05.2023
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12:24 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html
Киев снова подставил Запад: "лучшее вложение" США — в дурака с инициативой
Киев снова подставил Запад: "лучшее вложение" США — в дурака с инициативой - РИА Новости, 29.05.2023
Киев снова подставил Запад: "лучшее вложение" США — в дурака с инициативой
Скандал вокруг слов сенатора-республиканца Линдси Грэма, бушевавший в выходные, в ночь на понедельник сменился новым. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:24
2023-05-29T12:24
аналитика
сша
украина
линдси грэм
владимир зеленский
аркадий бабченко
киев
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Скандал вокруг слов сенатора-республиканца Линдси Грэма, бушевавший в выходные, в ночь на понедельник сменился новым.Агентство Reuters сообщило, что на самом деле сенатор США на встрече с Владимиром Зеленским вовсе не заявлял, что "смерть русских" — "лучшее вложение" американских денег. В видеоролике, опубликованном офисом президента Украины, данные слова были смонтированы, чтобы создать впечатление единой мысли, а на самом деле они были вырваны из контекста и относились к разным частям высказывания.Reuters написало, что в агентстве ознакомились с полной версией видео (оно не обнародовано) и слова сенатора о "лучшем вложении" американских средств на самом деле относились к военной помощи Вашингтона Украине в размере 38 миллиардов долларов. Линдси Грэм, конечно, знатный русофоб, и даже если он реально сказал именно так, это не многим лучше.Тем не менее, похоже, первоначальная версия его слов — действительно передерг и фейк. Вернее, еще хуже, потому что, если информация Reuters правда, видеоролик Киева — это подлог и фальсификация на государственном уровне.В принципе, ничего нового тут нет — а то мы не видели подобного раньше. Одна история с "убийством" Аркадия Бабченко чего стоит. Но все-таки киевская фальшивка в отношении Линдси Грэма представляет собой нечто иное и куда худшее — в первую очередь для Запада.Эта история стала очередным подтверждением, что восприятие украинских властей как безвольных марионеток Вашингтона или Лондона является глубоко ошибочным. На самом деле они полны собственных идей, интересов, инициатив и планов, которыми и руководствуются в своих действиях. А возможности трансатлантических партнеров управлять ими достаточно ограниченны. Киев непринужденно игнорирует и обходит установленные для него рамки, как это получилось с Грэмом, чьи слова тупо переврали в соответствии с собственными представлениями о прекрасном.Возможности же поставить Зеленского и Ко на место ни у сенатора, ни у Запада в целом особо-то и нет. Дело ведь не в фигуре конкретного президента — Зеленского сменить можно, вот только украинские элиты целиком и полностью такие, и по обе стороны Атлантики этот печальный факт уже вполне осознают. Можно только догадываться, какие слова Линдси Грэм и его команда последние двое суток использовали в адрес подставившего сенатора Киева, но делать это они были вынуждены исключительно за закрытыми дверьми, поскольку Украина — главный оплот борьбы с Россией, а президент Зеленский — герой, возглавляющий эту борьбу. Дезавуировать ложь Киева пришлось через Reuters, и есть подозрение, что историю эту западные медиа постараются максимально быстро похоронить, сделав вид, что ее вообще не было.А ведь сенатор США — сущая мелочь по сравнению с тем, на какие темы могут влиять украинские власти. Это, между прочим, вопросы войны и мира, взаимоотношения великих держав в самом остром за много десятилетий геополитическом кризисе. В такой ситуации иметь в качестве ключевого козыря в борьбе с Москвой дурака с инициативой — своеобразный выбор Запада. Но он сам его сделал и старательно накачал Киев до нынешних масштабов самомнения и уверенности, что ему все должны и ему все можно.Ну а что на самом деле сказал сенатор США в Киеве, пусть разбираются компетентные органы, возбудившие уголовное дело и объявившие его в розыск. Жизнь длинная, а Земля круглая — глядишь, Линдси Грэму и его адвокатам придется лично объяснять гражданину следователю, что именно он имел тогда в виду.
https://ria.ru/20230529/rozysk-1874744023.html
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Ирина Алкснис
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аналитика, сша, украина, линдси грэм, владимир зеленский, аркадий бабченко, киев
Аналитика, США, Украина, Линдси Грэм, Владимир Зеленский, Аркадий Бабченко, Киев

Киев снова подставил Запад: "лучшее вложение" США — в дурака с инициативой

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Cropped image Владимир Зеленский во время встречи с сенатором США Линдси Грэмом
Владимир Зеленский во время встречи с сенатором США Линдси Грэмом - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Cropped image
Владимир Зеленский во время встречи с сенатором США Линдси Грэмом
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Скандал вокруг слов сенатора-республиканца Линдси Грэма, бушевавший в выходные, в ночь на понедельник сменился новым.
Агентство Reuters сообщило, что на самом деле сенатор США на встрече с Владимиром Зеленским вовсе не заявлял, что "смерть русских" — "лучшее вложение" американских денег. В видеоролике, опубликованном офисом президента Украины, данные слова были смонтированы, чтобы создать впечатление единой мысли, а на самом деле они были вырваны из контекста и относились к разным частям высказывания.
Сенатор США Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
МВД объявило американского сенатора Линдси Грэма в розыск
Вчера, 08:54
Reuters написало, что в агентстве ознакомились с полной версией видео (оно не обнародовано) и слова сенатора о "лучшем вложении" американских средств на самом деле относились к военной помощи Вашингтона Украине в размере 38 миллиардов долларов. Линдси Грэм, конечно, знатный русофоб, и даже если он реально сказал именно так, это не многим лучше.
Тем не менее, похоже, первоначальная версия его слов — действительно передерг и фейк. Вернее, еще хуже, потому что, если информация Reuters правда, видеоролик Киева — это подлог и фальсификация на государственном уровне.
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
В Госдуме обвинили сенатора США в сатанизме после слов о смерти русских
28 мая, 10:18
В принципе, ничего нового тут нет — а то мы не видели подобного раньше. Одна история с "убийством" Аркадия Бабченко чего стоит. Но все-таки киевская фальшивка в отношении Линдси Грэма представляет собой нечто иное и куда худшее — в первую очередь для Запада.
Эта история стала очередным подтверждением, что восприятие украинских властей как безвольных марионеток Вашингтона или Лондона является глубоко ошибочным. На самом деле они полны собственных идей, интересов, инициатив и планов, которыми и руководствуются в своих действиях. А возможности трансатлантических партнеров управлять ими достаточно ограниченны. Киев непринужденно игнорирует и обходит установленные для него рамки, как это получилось с Грэмом, чьи слова тупо переврали в соответствии с собственными представлениями о прекрасном.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Песков обвинил Запад в эскалации конфликта на Украине
27 мая, 16:29
Возможности же поставить Зеленского и Ко на место ни у сенатора, ни у Запада в целом особо-то и нет. Дело ведь не в фигуре конкретного президента — Зеленского сменить можно, вот только украинские элиты целиком и полностью такие, и по обе стороны Атлантики этот печальный факт уже вполне осознают. Можно только догадываться, какие слова Линдси Грэм и его команда последние двое суток использовали в адрес подставившего сенатора Киева, но делать это они были вынуждены исключительно за закрытыми дверьми, поскольку Украина — главный оплот борьбы с Россией, а президент Зеленский — герой, возглавляющий эту борьбу. Дезавуировать ложь Киева пришлось через Reuters, и есть подозрение, что историю эту западные медиа постараются максимально быстро похоронить, сделав вид, что ее вообще не было.
А ведь сенатор США — сущая мелочь по сравнению с тем, на какие темы могут влиять украинские власти. Это, между прочим, вопросы войны и мира, взаимоотношения великих держав в самом остром за много десятилетий геополитическом кризисе. В такой ситуации иметь в качестве ключевого козыря в борьбе с Москвой дурака с инициативой — своеобразный выбор Запада. Но он сам его сделал и старательно накачал Киев до нынешних масштабов самомнения и уверенности, что ему все должны и ему все можно.
Ну а что на самом деле сказал сенатор США в Киеве, пусть разбираются компетентные органы, возбудившие уголовное дело и объявившие его в розыск. Жизнь длинная, а Земля круглая — глядишь, Линдси Грэму и его адвокатам придется лично объяснять гражданину следователю, что именно он имел тогда в виду.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
СМИ: Киев смонтировал видео со словами сенатора Грэма о "смертях россиян"
Вчера, 07:39
 
АналитикаСШАУкраинаЛиндси ГрэмВладимир ЗеленскийАркадий БабченкоКиев
 
 
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