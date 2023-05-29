https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html

Киев снова подставил Запад: "лучшее вложение" США — в дурака с инициативой

Киев снова подставил Запад: "лучшее вложение" США — в дурака с инициативой - РИА Новости, 29.05.2023

Киев снова подставил Запад: "лучшее вложение" США — в дурака с инициативой

Скандал вокруг слов сенатора-республиканца Линдси Грэма, бушевавший в выходные, в ночь на понедельник сменился новым. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:24

2023-05-29T12:24

2023-05-29T12:24

аналитика

сша

украина

линдси грэм

владимир зеленский

аркадий бабченко

киев

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Скандал вокруг слов сенатора-республиканца Линдси Грэма, бушевавший в выходные, в ночь на понедельник сменился новым.Агентство Reuters сообщило, что на самом деле сенатор США на встрече с Владимиром Зеленским вовсе не заявлял, что "смерть русских" — "лучшее вложение" американских денег. В видеоролике, опубликованном офисом президента Украины, данные слова были смонтированы, чтобы создать впечатление единой мысли, а на самом деле они были вырваны из контекста и относились к разным частям высказывания.Reuters написало, что в агентстве ознакомились с полной версией видео (оно не обнародовано) и слова сенатора о "лучшем вложении" американских средств на самом деле относились к военной помощи Вашингтона Украине в размере 38 миллиардов долларов. Линдси Грэм, конечно, знатный русофоб, и даже если он реально сказал именно так, это не многим лучше.Тем не менее, похоже, первоначальная версия его слов — действительно передерг и фейк. Вернее, еще хуже, потому что, если информация Reuters правда, видеоролик Киева — это подлог и фальсификация на государственном уровне.В принципе, ничего нового тут нет — а то мы не видели подобного раньше. Одна история с "убийством" Аркадия Бабченко чего стоит. Но все-таки киевская фальшивка в отношении Линдси Грэма представляет собой нечто иное и куда худшее — в первую очередь для Запада.Эта история стала очередным подтверждением, что восприятие украинских властей как безвольных марионеток Вашингтона или Лондона является глубоко ошибочным. На самом деле они полны собственных идей, интересов, инициатив и планов, которыми и руководствуются в своих действиях. А возможности трансатлантических партнеров управлять ими достаточно ограниченны. Киев непринужденно игнорирует и обходит установленные для него рамки, как это получилось с Грэмом, чьи слова тупо переврали в соответствии с собственными представлениями о прекрасном.Возможности же поставить Зеленского и Ко на место ни у сенатора, ни у Запада в целом особо-то и нет. Дело ведь не в фигуре конкретного президента — Зеленского сменить можно, вот только украинские элиты целиком и полностью такие, и по обе стороны Атлантики этот печальный факт уже вполне осознают. Можно только догадываться, какие слова Линдси Грэм и его команда последние двое суток использовали в адрес подставившего сенатора Киева, но делать это они были вынуждены исключительно за закрытыми дверьми, поскольку Украина — главный оплот борьбы с Россией, а президент Зеленский — герой, возглавляющий эту борьбу. Дезавуировать ложь Киева пришлось через Reuters, и есть подозрение, что историю эту западные медиа постараются максимально быстро похоронить, сделав вид, что ее вообще не было.А ведь сенатор США — сущая мелочь по сравнению с тем, на какие темы могут влиять украинские власти. Это, между прочим, вопросы войны и мира, взаимоотношения великих держав в самом остром за много десятилетий геополитическом кризисе. В такой ситуации иметь в качестве ключевого козыря в борьбе с Москвой дурака с инициативой — своеобразный выбор Запада. Но он сам его сделал и старательно накачал Киев до нынешних масштабов самомнения и уверенности, что ему все должны и ему все можно.Ну а что на самом деле сказал сенатор США в Киеве, пусть разбираются компетентные органы, возбудившие уголовное дело и объявившие его в розыск. Жизнь длинная, а Земля круглая — глядишь, Линдси Грэму и его адвокатам придется лично объяснять гражданину следователю, что именно он имел тогда в виду.

https://ria.ru/20230529/rozysk-1874744023.html

https://ria.ru/20230528/senator-1874627767.html

https://ria.ru/20230527/peskov-1874549754.html

https://ria.ru/20230529/grem-1874735984.html

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аналитика, сша, украина, линдси грэм, владимир зеленский, аркадий бабченко, киев