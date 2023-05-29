https://ria.ru/20230529/grem-1874735984.html

СМИ: Киев смонтировал видео со словами сенатора Грэма о "смертях россиян"

СМИ: Киев смонтировал видео со словами сенатора Грэма о "смертях россиян" - РИА Новости, 29.05.2023

СМИ: Киев смонтировал видео со словами сенатора Грэма о "смертях россиян"

Сенатор-республиканец Линдси Грэм не произносил фразу о "лучшем вложении" американских денег в "смерть русских" на Украине. Об этом написал Reuters со ссылкой... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T07:39

2023-05-29T07:39

2023-05-29T10:45

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россия

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линдси грэм

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дмитрий песков

госдума рф

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм не произносил фразу о "лучшем вложении" американских денег в "смерть русских" на Украине. Об этом написал Reuters со ссылкой на полную запись встречи политика с Зеленским.Ранее офис президента Украины опубликовал видеоролик, на котором Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этого "умирают" россияне. Позднее слова Грэма подхватили западные СМИ. В частности, британская газета Independent выпустила новость с заголовком "Линдси Грэм называет "умирающих россиян" "лучшими потраченными США деньгами" на встрече с Зеленским"."Из первоначальных выдержек разговора, опубликованных офисом Зеленского, не было ясно, что эти два замечания были сделаны в разных частях разговора", — говорится в сообщении.Позднее, как передает агентство, пресс-служба Зеленского обнародовала полные комментарии Грэма, которые указывают на то, что между двумя его высказываниями нет связи.Встреча Грэма с ЗеленскимЗеленский 26 мая в Киеве провел встречу с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, на которой многократно повторял слова благодарности в адрес США.Позже он повторил в своем Telegram-канале, что благодарен за финансовую и военную поддержку, которую оказывают США.Зеленский подчеркнул, что особо ценит "твердую позицию" и вклад в укрепление "обороноспособности" Украины.Реакция российской стороныВысказывания Грэма в том виде, как их преподнес Киев, вызвали жесткую реакцию в России. Представитель МИД Мария Захарова сравнила слова о "смертях русских" и "самой удачной" трате денег США с прошлыми инвестициями Вашингтона в Третий рейх.Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев отметил, что эти слова американского сенатора лишь подтвердили, что именно США являются главным спонсором и поджигателем необъявленной войны против России.Научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) ГУ-ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что высказывания американского сенатора Линдси Грэма о "смерти русских" — это озвучивание деятельности США в конфликте, о которой демократы не говорят откровенно."Убрать" президентаЛиндси Грэм активно выступает в поддержку Украины и делает резкие заявления в адрес России. К примеру, в октябре прошлого года он призвал лишить компанию Tesla налоговых льгот и направить эти средства Киеву.Сенатор также неоднократно призывал администрацию Джо Байдена начать обучение украинских пилотов использованию современных истребителей и передать Киеву ракеты с большой дальностью поражения."Русофобские припадки"Наибольший резонанс вызвало обращение Грэма к окружению российского президента и гражданам России с призывом убить президента Владимира Путина. Соответствующее заявление он сделал в прямом эфире Fox.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил этот призыв тем, что при русофобском припадке "многие едут рассудком". "К сожалению, действительно, в такой крайне напряженной атмосфере, а тем более в таких странах, как США, происходит истеричное, запредельное нагнетание русофобского припадка, я бы сказал", — заметил Песков.Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал призыв Грэма преступным.

https://ria.ru/20230319/ukraina-1858887727.html

https://ria.ru/20230528/senator-1874627767.html

https://ria.ru/20230528/peskov-1874641048.html

https://ria.ru/20230528/medvedev-1874648899.html

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