https://ria.ru/20230529/podolyak-1874909889.html
Источник прокомментировал слова Подоляка о демилитаризованной зоне
Источник прокомментировал слова Подоляка о демилитаризованной зоне - РИА Новости, 29.05.2023
Источник прокомментировал слова Подоляка о демилитаризованной зоне
Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, мечтающего создать на территории приграничных с... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T18:46
2023-05-29T18:46
2023-05-29T18:55
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владимир зеленский
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, мечтающего создать на территории приграничных с Украиной регионов РФ демилитаризованную зону, заявил, что подобные высказывания украинских официальных лиц подтверждают их полную оторванность от реальности."Подобные заявления украинских официальных лиц подтверждают их полную оторванность от реальности и сохраняющиеся агрессивные амбиции",- сказал он агентству.Ранее Подоляк написал в Twiiter о своей мечте создать на территории приграничных с Украиной регионов РФ демилитаризованную зону шириной 100-120 километров с иностранным контингентом. Такую зону он "хочет" создать на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей.
https://ria.ru/20230529/grem-1874899414.html
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россия, украина, москва, михаил подоляк, владимир зеленский, кирилл буданов, нато, в мире
Россия, Украина, Москва, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, НАТО, В мире
Источник прокомментировал слова Подоляка о демилитаризованной зоне
Источник заявил, что высказывания Подоляка говорят об оторванности от реальности