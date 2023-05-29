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Источник прокомментировал слова Подоляка о демилитаризованной зоне - РИА Новости, 29.05.2023
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18:46 29.05.2023 (обновлено: 18:55 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/podolyak-1874909889.html
Источник прокомментировал слова Подоляка о демилитаризованной зоне
Источник прокомментировал слова Подоляка о демилитаризованной зоне - РИА Новости, 29.05.2023
Источник прокомментировал слова Подоляка о демилитаризованной зоне
Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, мечтающего создать на территории приграничных с... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T18:46
2023-05-29T18:55
россия
украина
москва
михаил подоляк
владимир зеленский
кирилл буданов
нато
в мире
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, мечтающего создать на территории приграничных с Украиной регионов РФ демилитаризованную зону, заявил, что подобные высказывания украинских официальных лиц подтверждают их полную оторванность от реальности."Подобные заявления украинских официальных лиц подтверждают их полную оторванность от реальности и сохраняющиеся агрессивные амбиции",- сказал он агентству.Ранее Подоляк написал в Twiiter о своей мечте создать на территории приграничных с Украиной регионов РФ демилитаризованную зону шириной 100-120 километров с иностранным контингентом. Такую зону он "хочет" создать на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей.
https://ria.ru/20230529/grem-1874899414.html
https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html
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россия, украина, москва, михаил подоляк, владимир зеленский, кирилл буданов, нато, в мире
Россия, Украина, Москва, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, НАТО, В мире
Источник прокомментировал слова Подоляка о демилитаризованной зоне

Источник заявил, что высказывания Подоляка говорят об оторванности от реальности

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, мечтающего создать на территории приграничных с Украиной регионов РФ демилитаризованную зону, заявил, что подобные высказывания украинских официальных лиц подтверждают их полную оторванность от реальности.
"Подобные заявления украинских официальных лиц подтверждают их полную оторванность от реальности и сохраняющиеся агрессивные амбиции",- сказал он агентству.
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Грэм обрадовался "гневу" российской власти из-за его поддержки Киева
Вчера, 18:00
Ранее Подоляк написал в Twiiter о своей мечте создать на территории приграничных с Украиной регионов РФ демилитаризованную зону шириной 100-120 километров с иностранным контингентом. Такую зону он "хочет" создать на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей.
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РоссияУкраинаМоскваМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийКирилл БудановНАТОВ мире
 
 
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