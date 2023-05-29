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Подоляк "помечтал" о демилитаризованной зоне в приграничных районах России - РИА Новости, 29.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 29.05.2023 (обновлено: 18:40 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/podolyak-1874895650.html
Подоляк "помечтал" о демилитаризованной зоне в приграничных районах России
Подоляк "помечтал" о демилитаризованной зоне в приграничных районах России - РИА Новости, 29.05.2023
Подоляк "помечтал" о демилитаризованной зоне в приграничных районах России
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в Twitter о своей мечте создать на территории приграничных с Украиной российских регионов... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:46
2023-05-29T18:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
михаил подоляк
кирилл буданов
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в Twitter о своей мечте создать на территории приграничных с Украиной российских регионов демилитаризованную зону."Ключевой темой послевоенного устройства должна стать установка предохранителей для избежания повторения агрессии в будущем… Обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 километров", — заявил он.Как утверждает украинский чиновник, такую зону следует создать в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей. "Предположительно, на первом этапе с обязательным международным контрольным контингентом", — сказал Подоляк.В декабре прошлого года Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года — единственный способ завершить боевые действия на Украине. Источник РИА Новости в Москве, комментируя эти слова, отметил, что, если глава киевского режима хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией — все, что было разрушено Украиной и привело к кризису. Как заявил в конце января первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, в случае создания демилитаризованной зоны там могут разместиться украинские диверсионно-разведывательные группы, террористы, и никто не может гарантировать, что эта зона "будет на самом деле демилитаризованной".
https://ria.ru/20230528/slutskiy-1874600313.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, михаил подоляк, кирилл буданов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Кирилл Буданов
Подоляк "помечтал" о демилитаризованной зоне в приграничных районах России

Подоляк призвал создать демилитаризованную зону в приграничных с Украиной регионах России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в Twitter о своей мечте создать на территории приграничных с Украиной российских регионов демилитаризованную зону.
"Ключевой темой послевоенного устройства должна стать установка предохранителей для избежания повторения агрессии в будущем… Обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 километров", — заявил он.
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Как утверждает украинский чиновник, такую зону следует создать в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей.
"Предположительно, на первом этапе с обязательным международным контрольным контингентом", — сказал Подоляк.
В декабре прошлого года Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года — единственный способ завершить боевые действия на Украине. Источник РИА Новости в Москве, комментируя эти слова, отметил, что, если глава киевского режима хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией — все, что было разрушено Украиной и привело к кризису.
Как заявил в конце января первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, в случае создания демилитаризованной зоны там могут разместиться украинские диверсионно-разведывательные группы, террористы, и никто не может гарантировать, что эта зона "будет на самом деле демилитаризованной".
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