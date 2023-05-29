https://ria.ru/20230529/podolyak-1874895650.html

Подоляк "помечтал" о демилитаризованной зоне в приграничных районах России

Подоляк "помечтал" о демилитаризованной зоне в приграничных районах России - РИА Новости, 29.05.2023

Подоляк "помечтал" о демилитаризованной зоне в приграничных районах России

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в Twitter о своей мечте создать на территории приграничных с Украиной российских регионов... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T17:46

2023-05-29T17:46

2023-05-29T18:40

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

михаил подоляк

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в Twitter о своей мечте создать на территории приграничных с Украиной российских регионов демилитаризованную зону."Ключевой темой послевоенного устройства должна стать установка предохранителей для избежания повторения агрессии в будущем… Обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 километров", — заявил он.Как утверждает украинский чиновник, такую зону следует создать в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей. "Предположительно, на первом этапе с обязательным международным контрольным контингентом", — сказал Подоляк.В декабре прошлого года Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года — единственный способ завершить боевые действия на Украине. Источник РИА Новости в Москве, комментируя эти слова, отметил, что, если глава киевского режима хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией — все, что было разрушено Украиной и привело к кризису. Как заявил в конце января первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, в случае создания демилитаризованной зоны там могут разместиться украинские диверсионно-разведывательные группы, террористы, и никто не может гарантировать, что эта зона "будет на самом деле демилитаризованной".

https://ria.ru/20230528/slutskiy-1874600313.html

https://ria.ru/20230529/budanov-1874875742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, владимир зеленский, михаил подоляк, кирилл буданов