https://ria.ru/20230529/peregovory-1874751277.html

Турция может скоро начать переговоры с Россией по газу, сообщил источник

Турция может скоро начать переговоры с Россией по газу, сообщил источник - РИА Новости, 29.05.2023

Турция может скоро начать переговоры с Россией по газу, сообщил источник

Переговорный процесс по предложенному Россией проекту "газового хаба" в Турции может быть активизирован в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T09:55

2023-05-29T09:55

2023-05-29T10:04

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анкара (провинция)

александр новак

владимир путин

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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Переговорный процесс по предложенному Россией проекту "газового хаба" в Турции может быть активизирован в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.Тайип Эрдоган, выступая ночью в Анкаре перед сторонниками после победы во втором туре президентских выборов, пообещал реализовывать проект "газового хаба", предложенного ранее российским лидером Владимиром Путиным. Эрдоган выиграл во втором туре с результатом более 52% голосов. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня."Думаю, в ближайший период переговоры по этой теме активизируются. Сам господин президент вчера, по сути, обнародовал свою программу, назвал этот проект в числе приоритетных", - сообщил собеседник агентства.Операции по продаже-покупке газа через предложенный РФ проект газового хаба в Турции планируется начать в 2024 году, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Он ранее заявлял, что в начале апреля Турция начала процесс внесения поправок в законодательство по предложенному РФ проекту газового хаба, ожидается их утверждение Эрдоганом. По его словам, ряд европейских стран, в том числе Венгрия и Сербия, заинтересованы в приобретении газа через хаб.Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через него, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.

https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874747289.html

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874732133.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

турция, россия, в мире, анкара (провинция), александр новак, владимир путин