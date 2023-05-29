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Турция может скоро начать переговоры с Россией по газу, сообщил источник - РИА Новости, 29.05.2023
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09:55 29.05.2023 (обновлено: 10:04 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/peregovory-1874751277.html
Турция может скоро начать переговоры с Россией по газу, сообщил источник
Турция может скоро начать переговоры с Россией по газу, сообщил источник - РИА Новости, 29.05.2023
Турция может скоро начать переговоры с Россией по газу, сообщил источник
Переговорный процесс по предложенному Россией проекту "газового хаба" в Турции может быть активизирован в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T09:55
2023-05-29T10:04
турция
россия
в мире
анкара (провинция)
александр новак
владимир путин
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Переговорный процесс по предложенному Россией проекту "газового хаба" в Турции может быть активизирован в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.Тайип Эрдоган, выступая ночью в Анкаре перед сторонниками после победы во втором туре президентских выборов, пообещал реализовывать проект "газового хаба", предложенного ранее российским лидером Владимиром Путиным. Эрдоган выиграл во втором туре с результатом более 52% голосов. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня."Думаю, в ближайший период переговоры по этой теме активизируются. Сам господин президент вчера, по сути, обнародовал свою программу, назвал этот проект в числе приоритетных", - сообщил собеседник агентства.Операции по продаже-покупке газа через предложенный РФ проект газового хаба в Турции планируется начать в 2024 году, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Он ранее заявлял, что в начале апреля Турция начала процесс внесения поправок в законодательство по предложенному РФ проекту газового хаба, ожидается их утверждение Эрдоганом. По его словам, ряд европейских стран, в том числе Венгрия и Сербия, заинтересованы в приобретении газа через хаб.Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через него, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874747289.html
https://ria.ru/20230529/erdogan-1874732133.html
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турция, россия, в мире, анкара (провинция), александр новак, владимир путин
Турция, Россия, В мире, Анкара (провинция), Александр Новак, Владимир Путин
Турция может скоро начать переговоры с Россией по газу, сообщил источник

Турция может в скором времени активизировать переговоры с Россией по газовому хабу

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги Турции и России
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Флаги Турции и России. Архивное фото
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Переговорный процесс по предложенному Россией проекту "газового хаба" в Турции может быть активизирован в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Тайип Эрдоган, выступая ночью в Анкаре перед сторонниками после победы во втором туре президентских выборов, пообещал реализовывать проект "газового хаба", предложенного ранее российским лидером Владимиром Путиным. Эрдоган выиграл во втором туре с результатом более 52% голосов. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
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"Думаю, в ближайший период переговоры по этой теме активизируются. Сам господин президент вчера, по сути, обнародовал свою программу, назвал этот проект в числе приоритетных", - сообщил собеседник агентства.
Операции по продаже-покупке газа через предложенный РФ проект газового хаба в Турции планируется начать в 2024 году, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Он ранее заявлял, что в начале апреля Турция начала процесс внесения поправок в законодательство по предложенному РФ проекту газового хаба, ожидается их утверждение Эрдоганом. По его словам, ряд европейских стран, в том числе Венгрия и Сербия, заинтересованы в приобретении газа через хаб.
Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через него, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
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