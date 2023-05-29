https://ria.ru/20230529/pensii-1874834843.html

Путин подписал закон о беззаявительном порядке назначения некоторых пенсий

Путин подписал закон о беззаявительном порядке назначения некоторых пенсий - РИА Новости, 29.05.2023

Путин подписал закон о беззаявительном порядке назначения некоторых пенсий

Президент России Владимир Путин подписал закон о беззаявительном назначении страховой и социальной пенсий в случае потери кормильца, а также социальной пенсии... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T14:33

2023-05-29T14:33

2023-05-29T14:33

общество

россия

владимир путин

пенсия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о беззаявительном назначении страховой и социальной пенсий в случае потери кормильца, а также социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, закон устанавливает, что такие пенсии назначаются со дня смерти кормильца на основании данных, которые имеются в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Решение о назначении таких пенсий будет приниматься в срок не более пяти рабочих дней. Кроме того, уточняется, что лица, имеющие основания для назначения и страховой, и социальной пенсий, будут получать одну пенсию, которая будет более выгодной. Закон также уточняет понятие "нетрудоспособные граждане", в частности, к ним относятся дети, достигшие 18 лет и завершившие обучение по образовательным программам основного общего или среднего общего образования, на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение.

https://ria.ru/20230525/pensii-1874002376.html

https://ria.ru/20230523/pensiya-1873559288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, владимир путин, пенсия