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Путин подписал закон о беззаявительном порядке назначения некоторых пенсий - РИА Новости, 29.05.2023
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14:33 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/pensii-1874834843.html
Путин подписал закон о беззаявительном порядке назначения некоторых пенсий
Путин подписал закон о беззаявительном порядке назначения некоторых пенсий - РИА Новости, 29.05.2023
Путин подписал закон о беззаявительном порядке назначения некоторых пенсий
Президент России Владимир Путин подписал закон о беззаявительном назначении страховой и социальной пенсий в случае потери кормильца, а также социальной пенсии... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:33
2023-05-29T14:33
общество
россия
владимир путин
пенсия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о беззаявительном назначении страховой и социальной пенсий в случае потери кормильца, а также социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, закон устанавливает, что такие пенсии назначаются со дня смерти кормильца на основании данных, которые имеются в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Решение о назначении таких пенсий будет приниматься в срок не более пяти рабочих дней. Кроме того, уточняется, что лица, имеющие основания для назначения и страховой, и социальной пенсий, будут получать одну пенсию, которая будет более выгодной. Закон также уточняет понятие "нетрудоспособные граждане", в частности, к ним относятся дети, достигшие 18 лет и завершившие обучение по образовательным программам основного общего или среднего общего образования, на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение.
https://ria.ru/20230525/pensii-1874002376.html
https://ria.ru/20230523/pensiya-1873559288.html
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общество, россия, владимир путин, пенсия
Общество, Россия, Владимир Путин, Пенсия
Путин подписал закон о беззаявительном порядке назначения некоторых пенсий

Президент Путин подписал закон о беззаявительном порядке назначения некоторых видов пенсий

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о беззаявительном назначении страховой и социальной пенсий в случае потери кормильца, а также социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Кроме того, закон устанавливает, что такие пенсии назначаются со дня смерти кормильца на основании данных, которые имеются в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Решение о назначении таких пенсий будет приниматься в срок не более пяти рабочих дней. Кроме того, уточняется, что лица, имеющие основания для назначения и страховой, и социальной пенсий, будут получать одну пенсию, которая будет более выгодной.
Закон также уточняет понятие "нетрудоспособные граждане", в частности, к ним относятся дети, достигшие 18 лет и завершившие обучение по образовательным программам основного общего или среднего общего образования, на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение.
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