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Митрополит Павел заявил, что ему предлагали свободу за переход в ПЦУ - РИА Новости, 29.05.2023
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Религия
 
19:28 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/pavel-1874917536.html
Митрополит Павел заявил, что ему предлагали свободу за переход в ПЦУ
Митрополит Павел заявил, что ему предлагали свободу за переход в ПЦУ - РИА Новости, 29.05.2023
Митрополит Павел заявил, что ему предлагали свободу за переход в ПЦУ
Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви митрополит Павел (Лебедь) сообщил, что Константинопольский патриарх предлагал ему... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T19:28
2023-05-29T19:28
религия
александр ткаченко (протоиерей)
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украина
киев
киевская область
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви митрополит Павел (Лебедь) сообщил, что Константинопольский патриарх предлагал ему снятие всех обвинений в обмен на переход монахов в раскольническую структуру "Православная церковь Украины" (ПЦУ), пишет украинское издание "Страна.ua". Ранее "Страна" сообщила, что в понедельник Соломенский районный суд города Киева продлил домашний арест митрополиту Павлу на 60 дней до 1 июля включительно. "Во время судебного заседания по продлению ему меры пресечения митрополит УПЦ Павел заявил, что ему звонил Константинопольский патриарх и предложил, что если Павел и монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ в прямое подчинение митрополиту Епифанию, то с Павла снимут все инкриминируемые ему обвинения", - пишет "Страна". Ранее Павел заявлял, что сотрудники Службы безопасности Украины принуждали его к сделке – выселение монахов в обмен на свободу. Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла об изменении ему меры пресечения, он останется под домашним арестом до 30 мая. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Митрополиту предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: 161 ("разжигание межрелигиозной вражды"), 436 ("оправдание вооруженной агрессии РФ"). Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230528/khram-1874643917.html
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александр ткаченко (протоиерей), украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украина, киев, киевская область
Религия, Александр Ткаченко (протоиерей), Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Киев, Киевская область
Митрополит Павел заявил, что ему предлагали свободу за переход в ПЦУ

Митрополит Павел заявил, что ему предлагали снятие всех обвинений за переход монахов в ПЦУ

© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Mstyslav Chenov
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви митрополит Павел (Лебедь) сообщил, что Константинопольский патриарх предлагал ему снятие всех обвинений в обмен на переход монахов в раскольническую структуру "Православная церковь Украины" (ПЦУ), пишет украинское издание "Страна.ua".
Ранее "Страна" сообщила, что в понедельник Соломенский районный суд города Киева продлил домашний арест митрополиту Павлу на 60 дней до 1 июля включительно.
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"Во время судебного заседания по продлению ему меры пресечения митрополит УПЦ Павел заявил, что ему звонил Константинопольский патриарх и предложил, что если Павел и монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ в прямое подчинение митрополиту Епифанию, то с Павла снимут все инкриминируемые ему обвинения", - пишет "Страна".
Ранее Павел заявлял, что сотрудники Службы безопасности Украины принуждали его к сделке – выселение монахов в обмен на свободу.
Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла об изменении ему меры пресечения, он останется под домашним арестом до 30 мая. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Митрополиту предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: 161 ("разжигание межрелигиозной вражды"), 436 ("оправдание вооруженной агрессии РФ").
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
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РелигияАлександр Ткаченко (протоиерей)Украинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦУкраинаКиевКиевская область
 
 
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