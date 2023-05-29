https://ria.ru/20230529/pavel-1874917536.html
Митрополит Павел заявил, что ему предлагали свободу за переход в ПЦУ
Митрополит Павел заявил, что ему предлагали свободу за переход в ПЦУ - РИА Новости, 29.05.2023
Митрополит Павел заявил, что ему предлагали свободу за переход в ПЦУ
Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви митрополит Павел (Лебедь) сообщил, что Константинопольский патриарх предлагал ему... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T19:28
2023-05-29T19:28
2023-05-29T19:28
религия
александр ткаченко (протоиерей)
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви митрополит Павел (Лебедь) сообщил, что Константинопольский патриарх предлагал ему снятие всех обвинений в обмен на переход монахов в раскольническую структуру "Православная церковь Украины" (ПЦУ), пишет украинское издание "Страна.ua". Ранее "Страна" сообщила, что в понедельник Соломенский районный суд города Киева продлил домашний арест митрополиту Павлу на 60 дней до 1 июля включительно. "Во время судебного заседания по продлению ему меры пресечения митрополит УПЦ Павел заявил, что ему звонил Константинопольский патриарх и предложил, что если Павел и монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ в прямое подчинение митрополиту Епифанию, то с Павла снимут все инкриминируемые ему обвинения", - пишет "Страна". Ранее Павел заявлял, что сотрудники Службы безопасности Украины принуждали его к сделке – выселение монахов в обмен на свободу. Ранее украинское издание "Страна" сообщило, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла об изменении ему меры пресечения, он останется под домашним арестом до 30 мая. Сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Митрополиту предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: 161 ("разжигание межрелигиозной вражды"), 436 ("оправдание вооруженной агрессии РФ"). Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230528/khram-1874643917.html
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Религия, Александр Ткаченко (протоиерей), Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Киев, Киевская область
Митрополит Павел заявил, что ему предлагали свободу за переход в ПЦУ
Митрополит Павел заявил, что ему предлагали снятие всех обвинений за переход монахов в ПЦУ