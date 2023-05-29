Рейтинг@Mail.ru
В Иркутске пассажира высадили из самолета за оскорбление стюардессы - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:14 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/passazhir-1874825767.html
В Иркутске пассажира высадили из самолета за оскорбление стюардессы
В Иркутске пассажира высадили из самолета за оскорбление стюардессы - РИА Новости, 29.05.2023
В Иркутске пассажира высадили из самолета за оскорбление стюардессы
Пассажир авиарейса из Иркутска в Москву нецензурно обругал бортпроводницу, после чего его высадили из самолета сотрудники полиции, сообщило Восточно-Сибирское... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:14
2023-05-29T14:14
туризм
новости - туризм
происшествия
иркутск
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569952816_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_778f22f20e3967596fc08f4d387ea937.jpg
ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Пассажир авиарейса из Иркутска в Москву нецензурно обругал бортпроводницу, после чего его высадили из самолета сотрудники полиции, сообщило Восточно-Сибирское линейное управление МВД РФ на транспорте. Экипаж авиарейса "Иркутск-Шереметьево" вызвал на борт наряд полиции после того, как пассажир оскорбил стюардессу. "Сотрудники линейного отдела установили на борту самолета 58-летнего жителя города Нефтекумск Ставропольского края, который в салоне самолета выражался в адрес девушки-бортпроводника грубой нецензурной бранью. Командиром воздушного судна злоумышленнику было отказано в перелете", - говорится в сообщении. На мужчину составили протоколы об административном задержании и о правонарушении по статье о мелком хулиганстве. Жителю Ставрополья грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.
https://ria.ru/20230526/samolet-1874295542.html
https://ria.ru/20230529/spasenie-1874821499.html
иркутск
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569952816_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_91259f4d9444df726aad5b5ccc7bbb00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, происшествия, иркутск, россия, москва
Туризм, Новости - Туризм, Происшествия, Иркутск, Россия, Москва
В Иркутске пассажира высадили из самолета за оскорбление стюардессы

Пассажира авиарейса из Иркутска в Москву высадили из самолета за оскорбление стюардессы

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта в Иркутске
Здание аэропорта в Иркутске - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Здание аэропорта в Иркутске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Пассажир авиарейса из Иркутска в Москву нецензурно обругал бортпроводницу, после чего его высадили из самолета сотрудники полиции, сообщило Восточно-Сибирское линейное управление МВД РФ на транспорте.
Экипаж авиарейса "Иркутск-Шереметьево" вызвал на борт наряд полиции после того, как пассажир оскорбил стюардессу.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Пассажир рейса Asiana Airlines открыл аварийную дверь во время полета
26 мая, 12:04
"Сотрудники линейного отдела установили на борту самолета 58-летнего жителя города Нефтекумск Ставропольского края, который в салоне самолета выражался в адрес девушки-бортпроводника грубой нецензурной бранью. Командиром воздушного судна злоумышленнику было отказано в перелете", - говорится в сообщении.
На мужчину составили протоколы об административном задержании и о правонарушении по статье о мелком хулиганстве. Жителю Ставрополья грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.
Анестезиологи-реаниматологи Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи, спасшие пассажира - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Красноярские врачи спасли пассажира, потерявшего сознание во время перелета
Вчера, 14:01
 
ТуризмНовости - ТуризмПроисшествияИркутскРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала