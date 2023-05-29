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В Иркутске пассажира высадили из самолета за оскорбление стюардессы

В Иркутске пассажира высадили из самолета за оскорбление стюардессы - РИА Новости, 29.05.2023

В Иркутске пассажира высадили из самолета за оскорбление стюардессы

Пассажир авиарейса из Иркутска в Москву нецензурно обругал бортпроводницу, после чего его высадили из самолета сотрудники полиции, сообщило Восточно-Сибирское... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T14:14

2023-05-29T14:14

2023-05-29T14:14

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ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Пассажир авиарейса из Иркутска в Москву нецензурно обругал бортпроводницу, после чего его высадили из самолета сотрудники полиции, сообщило Восточно-Сибирское линейное управление МВД РФ на транспорте. Экипаж авиарейса "Иркутск-Шереметьево" вызвал на борт наряд полиции после того, как пассажир оскорбил стюардессу. "Сотрудники линейного отдела установили на борту самолета 58-летнего жителя города Нефтекумск Ставропольского края, который в салоне самолета выражался в адрес девушки-бортпроводника грубой нецензурной бранью. Командиром воздушного судна злоумышленнику было отказано в перелете", - говорится в сообщении. На мужчину составили протоколы об административном задержании и о правонарушении по статье о мелком хулиганстве. Жителю Ставрополья грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.

https://ria.ru/20230526/samolet-1874295542.html

https://ria.ru/20230529/spasenie-1874821499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новости - туризм, происшествия, иркутск, россия, москва