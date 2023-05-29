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Российские военные отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ
Российские военные отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 29.05.2023
Российские военные отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ
Подразделения группировки "Юг" отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра "Юга" Вадим Астафьев. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T05:03
2023-05-29T05:03
2023-05-29T10:20
специальная военная операция на украине
вадим астафьев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Подразделения группировки "Юг" отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра "Юга" Вадим Астафьев."Подразделениями группировки отражены две атаки диверсионно-штурмовых групп противника на Александро-Артемовском и Авдеевском направлении", — сказал он.Артиллеристы южной группировки нанесли удары по пункту временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекаменского и по складам боеприпасов в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки. Также в районе Орехово-Васильевки экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожил скопление живой силы противника 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях украинских подразделений в районах Орехово-Васильевки и Александро-Шультино уничтожены две САУ 2С1 "Гвоздика", заключил Астафьев.
https://ria.ru/20230518/kontrnastuplenie-1872656418.html
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вадим астафьев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вадим Астафьев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ
На Александро-Артемовском и Авдеевском направлениях отразили две атаки штурмовых групп ВСУ