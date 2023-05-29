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Российские военные отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 29.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 29.05.2023 (обновлено: 10:20 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/otrazhenie-1874730097.html
Российские военные отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ
Российские военные отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 29.05.2023
Российские военные отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ
Подразделения группировки "Юг" отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра "Юга" Вадим Астафьев. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T05:03
2023-05-29T10:20
специальная военная операция на украине
вадим астафьев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Подразделения группировки "Юг" отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра "Юга" Вадим Астафьев."Подразделениями группировки отражены две атаки диверсионно-штурмовых групп противника на Александро-Артемовском и Авдеевском направлении", — сказал он.Артиллеристы южной группировки нанесли удары по пункту временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекаменского и по складам боеприпасов в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки. Также в районе Орехово-Васильевки экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожил скопление живой силы противника 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях украинских подразделений в районах Орехово-Васильевки и Александро-Шультино уничтожены две САУ 2С1 "Гвоздика", заключил Астафьев.
https://ria.ru/20230518/kontrnastuplenie-1872656418.html
РИА Новости
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вадим астафьев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вадим Астафьев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ

На Александро-Артемовском и Авдеевском направлениях отразили две атаки штурмовых групп ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС России
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Подразделения группировки "Юг" отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра "Юга" Вадим Астафьев.
"Подразделениями группировки отражены две атаки диверсионно-штурмовых групп противника на Александро-Артемовском и Авдеевском направлении", — сказал он.
Артиллеристы южной группировки нанесли удары по пункту временной дислокации батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекаменского и по складам боеприпасов в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки. Также в районе Орехово-Васильевки экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожил скопление живой силы противника 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях украинских подразделений в районах Орехово-Васильевки и Александро-Шультино уничтожены две САУ 2С1 "Гвоздика", заключил Астафьев.
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Специальная военная операция на УкраинеВадим АстафьевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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