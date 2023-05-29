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Гладков назвал лучший способ прекратить обстрелы со стороны Украины - РИА Новости, 29.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 29.05.2023 (обновлено: 11:36 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/obstrely-1874756592.html
Гладков назвал лучший способ прекратить обстрелы со стороны Украины
Гладков назвал лучший способ прекратить обстрелы со стороны Украины - РИА Новости, 29.05.2023
Гладков назвал лучший способ прекратить обстрелы со стороны Украины
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков считает присоединение Харьковской области к России лучшим способом прекратить обстрелы региона со стороны... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:26
2023-05-29T11:36
специальная военная операция на украине
украина
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
безопасность
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БЕЛГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков считает присоединение Харьковской области к России лучшим способом прекратить обстрелы региона со стороны Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".&quot;Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области&quot;, — сказал он.Украинские войска регулярно обстреливают приграничные районы Белгородской области и запускают беспилотники со взрывными устройствами. По словам Гладкова, в одном только Грайворонском городском округе за неделю повреждено почти 400 домов, а также десятки социальных, административных, торговых и производственных зданий. С 11 апреля 2022 года на всей территории региона действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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украина
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украина, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
Гладков назвал лучший способ прекратить обстрелы со стороны Украины

Губернатор Гладков назвал присоединение Харькова лучшим способом прекратить обстрелы

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков считает присоединение Харьковской области к России лучшим способом прекратить обстрелы региона со стороны Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области", — сказал он.

Украинские войска регулярно обстреливают приграничные районы Белгородской области и запускают беспилотники со взрывными устройствами. По словам Гладкова, в одном только Грайворонском городском округе за неделю повреждено почти 400 домов, а также десятки социальных, административных, торговых и производственных зданий. С 11 апреля 2022 года на всей территории региона действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБелгородская областьХарьковская областьВячеслав ГладковБезопасность
 
 
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