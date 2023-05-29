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Мирный житель погиб при обстреле Шебекинского округа Белгородской области

Мирный житель погиб при обстреле Шебекинского округа Белгородской области - РИА Новости, 29.05.2023

Мирный житель погиб при обстреле Шебекинского округа Белгородской области

Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ Шебекинского городского округа в Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T18:10

2023-05-29T18:10

2023-05-29T19:01

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

шебекино

муром

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ Шебекинского городского округа в Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте", — сообщил он.По словам главы региона, медицинская помощь также понадобилась жене и маме погибшего. В результате очередной атаки украинских войск в десяти домах взрывной волной выбило окна, осколками посекло фасады и заборы. Кроме того, повреждения получили хозпостройка и линия электропередачи, уточнил Гладков."Также ВСУ обстреливали Шебекино, Муром и Новую Таволжанку. Аварийные и оперативные службы работают на месте, подворовой обход продолжается", — добавил он.Шебекино регулярно подвергается обстрелам со стороны армии противника. Так, в минувшую субботу Шебекино подвергся самой массированной атаке. Один человек погиб, трое получили ранения. Среди пострадавших есть дети: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. В воскресенье обстрелы продолжились — по округу нанесли 116 ударов, было совершено 14 атак на пункт пропуска.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

белгородская область

шебекино

муром

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белгородская область, происшествия, шебекино, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины