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Мирный житель погиб при обстреле Шебекинского округа Белгородской области - РИА Новости, 29.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 29.05.2023 (обновлено: 19:01 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/obstrel-1874901426.html
Мирный житель погиб при обстреле Шебекинского округа Белгородской области
Мирный житель погиб при обстреле Шебекинского округа Белгородской области - РИА Новости, 29.05.2023
Мирный житель погиб при обстреле Шебекинского округа Белгородской области
Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ Шебекинского городского округа в Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T18:10
2023-05-29T19:01
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
шебекино
муром
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ Шебекинского городского округа в Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте&quot;, — сообщил он.По словам главы региона, медицинская помощь также понадобилась жене и маме погибшего. В результате очередной атаки украинских войск в десяти домах взрывной волной выбило окна, осколками посекло фасады и заборы. Кроме того, повреждения получили хозпостройка и линия электропередачи, уточнил Гладков."Также ВСУ обстреливали Шебекино, Муром и Новую Таволжанку. Аварийные и оперативные службы работают на месте, подворовой обход продолжается", — добавил он.Шебекино регулярно подвергается обстрелам со стороны армии противника. Так, в минувшую субботу Шебекино подвергся самой массированной атаке. Один человек погиб, трое получили ранения. Среди пострадавших есть дети: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. В воскресенье обстрелы продолжились — по округу нанесли 116 ударов, было совершено 14 атак на пункт пропуска.
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белгородская область
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белгородская область, происшествия, шебекино, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Шебекино, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Мирный житель погиб при обстреле Шебекинского округа Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков заявил о гибели мужчины при атаке ВСУ на Шебекинский округ

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ Шебекинского городского округа в Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте", — сообщил он.

По словам главы региона, медицинская помощь также понадобилась жене и маме погибшего.
В результате очередной атаки украинских войск в десяти домах взрывной волной выбило окна, осколками посекло фасады и заборы. Кроме того, повреждения получили хозпостройка и линия электропередачи, уточнил Гладков.
"Также ВСУ обстреливали Шебекино, Муром и Новую Таволжанку. Аварийные и оперативные службы работают на месте, подворовой обход продолжается", — добавил он.
Шебекино регулярно подвергается обстрелам со стороны армии противника. Так, в минувшую субботу Шебекино подвергся самой массированной атаке. Один человек погиб, трое получили ранения. Среди пострадавших есть дети: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. В воскресенье обстрелы продолжились — по округу нанесли 116 ударов, было совершено 14 атак на пункт пропуска.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияШебекиноМуромВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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