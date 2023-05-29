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При обстреле Донецка пострадал подросток - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:05 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/obstrel-1874900091.html
При обстреле Донецка пострадал подросток
При обстреле Донецка пострадал подросток - РИА Новости, 29.05.2023
При обстреле Донецка пострадал подросток
Подросток пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T18:05
2023-05-29T18:05
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Подросток пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В Кировском районе в поселке Лидиевка во время вражеского обстрела во дворе своего дома получил ранение подросток 2006 года рождения", - написал Кулемзин.Мэр Донецка добавил, что подростка доставили в городскую больницу. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщали о четырех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.
https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка пострадал подросток

Мэр Кулемзин: при обстреле Кировского района Донецка пострадал подросток

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Подросток пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В Кировском районе в поселке Лидиевка во время вражеского обстрела во дворе своего дома получил ранение подросток 2006 года рождения", - написал Кулемзин.
Мэр Донецка добавил, что подростка доставили в городскую больницу.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщали о четырех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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