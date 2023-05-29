https://ria.ru/20230529/obstrel-1874876179.html
При обстреле Михайловки в Запорожской области пострадали два человека
При обстреле Михайловки в Запорожской области пострадали два человека - РИА Новости, 29.05.2023
При обстреле Михайловки в Запорожской области пострадали два человека
Два мирных жителя ранены в результате обстрела населенного пункта Михайловка в Запорожской области, сообщают в оперативных службах региона. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:19
2023-05-29T16:19
2023-05-29T16:19
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 29 мая - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате обстрела населенного пункта Михайловка в Запорожской области, сообщают в оперативных службах региона. "Удары пришлись на центр населенного пункта. Зафиксировано не менее трех взрывов. Предварительно, ранены два мирных жителя. Один в настоящее время находится на операционном столе", - говорится в сообщении. В оперативных службах отметили, что прилеты пришлись по пустующему зданию, где ранее располагался отдел полиции. Первый обстрел зафиксирован в 12.00 по местному времени, а второй взрыв зафиксирован в 13.37.
https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html
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запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
При обстреле Михайловки в Запорожской области пострадали два человека
При обстреле Михайловки в Запорожской области пострадали два мирных жителя