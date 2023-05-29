https://ria.ru/20230529/obstrel-1874876179.html

При обстреле Михайловки в Запорожской области пострадали два человека

При обстреле Михайловки в Запорожской области пострадали два человека - РИА Новости, 29.05.2023

При обстреле Михайловки в Запорожской области пострадали два человека

Два мирных жителя ранены в результате обстрела населенного пункта Михайловка в Запорожской области, сообщают в оперативных службах региона. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T16:19

2023-05-29T16:19

2023-05-29T16:19

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 29 мая - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате обстрела населенного пункта Михайловка в Запорожской области, сообщают в оперативных службах региона. "Удары пришлись на центр населенного пункта. Зафиксировано не менее трех взрывов. Предварительно, ранены два мирных жителя. Один в настоящее время находится на операционном столе", - говорится в сообщении. В оперативных службах отметили, что прилеты пришлись по пустующему зданию, где ранее располагался отдел полиции. Первый обстрел зафиксирован в 12.00 по местному времени, а второй взрыв зафиксирован в 13.37.

https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html

запорожская область

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2023

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запорожская область, происшествия