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При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 29.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 29.05.2023 (обновлено: 18:27 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/obstrel-1874850579.html
При обстреле Горловки погиб мирный житель
При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 29.05.2023
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:02
2023-05-29T18:27
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
стирол
иван приходько
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины по улице Блюхера, 59, погиб мирный горловчанин Б.Д., 1992 года рождения", - написал мэр в своем телеграм-канале. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщали, что украинские войска в 14.03 выпустили по Горловке 21 ракету из РСЗО. Мэр Горловки ранее сообщил о ранении трех мирных жителей в результате обстрела. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
украина
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горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Стирол, Иван Приходько
При обстреле Горловки погиб мирный житель

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны украинских военных погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Горловки в ДНР. 29 мая 2023
Последствия обстрела Горловки в ДНР. 29 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела Горловки в ДНР. 29 мая 2023
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины по улице Блюхера, 59, погиб мирный горловчанин Б.Д., 1992 года рождения", - написал мэр в своем телеграм-канале.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщали, что украинские войска в 14.03 выпустили по Горловке 21 ракету из РСЗО. Мэр Горловки ранее сообщил о ранении трех мирных жителей в результате обстрела.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСтиролИван Приходько
 
 
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