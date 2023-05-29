https://ria.ru/20230529/obstrel-1874850579.html
При обстреле Горловки погиб мирный житель
При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 29.05.2023
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:02
2023-05-29T15:02
2023-05-29T18:27
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины по улице Блюхера, 59, погиб мирный горловчанин Б.Д., 1992 года рождения", - написал мэр в своем телеграм-канале. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщали, что украинские войска в 14.03 выпустили по Горловке 21 ракету из РСЗО. Мэр Горловки ранее сообщил о ранении трех мирных жителей в результате обстрела. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Стирол, Иван Приходько
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны украинских военных погиб мирный житель