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Украинские войска нанесли удар по центру Михайловки в Запорожской области
Украинские войска нанесли удар по центру Михайловки в Запорожской области - РИА Новости, 29.05.2023
Украинские войска нанесли удар по центру Михайловки в Запорожской области
Украинские войска обстреляли из тяжелых видов вооружения Михайловку в Запорожской области, удары, предварительно, пришлись по центру поселка, сообщил в своем... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:59
2023-05-29T13:59
2023-05-29T13:59
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из тяжелых видов вооружения Михайловку в Запорожской области, удары, предварительно, пришлись по центру поселка, сообщил в своем Telegram-канале в понедельник глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Михайловка под огнём боевиков ВСУ. Нацисты бьют из тяжёлых видов вооружения. По предварительной информации, удары были нанесены по центру посёлка", - написал Рогов. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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запорожская область, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по центру Михайловки в Запорожской области
Рогов: ВСУ обстреляли центр Михайловки в Запорожской области из тяжелых видов вооружения