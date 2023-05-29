https://ria.ru/20230529/obstrel-1874807165.html

Украинские войска выпустили 26 натовских снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили 26 натовских снарядов по ДНР - РИА Новости, 29.05.2023

Украинские войска выпустили 26 натовских снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили 26 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватой и Комсомольскому, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:17

2023-05-29T13:17

2023-05-29T13:17

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

ясиноватая

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 26 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватой и Комсомольскому, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 10.35 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.00 – населенный пункт Богоявленка – населенный пункт Комсомольский: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 12.25 – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.30 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, украинские войска выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230529/obstrely-1874756592.html

донецк

донецкая народная республика

ясиноватая

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донецк, донецкая народная республика, ясиноватая, сцкк, происшествия