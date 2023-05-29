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Украинские войска нанесли серию артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:44 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/obstrel-1874782010.html
Украинские войска нанесли серию артиллерийских ударов по Херсонской области
Украинские войска нанесли серию артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 29.05.2023
Украинские войска нанесли серию артиллерийских ударов по Херсонской области
Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка и Каховка, сёлам Васильевка и Кардашинка, расположенным на левобережье... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:44
2023-05-29T11:44
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 мая – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка и Каховка, сёлам Васильевка и Кардашинка, расположенным на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Кардашинка, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, днём в воскресенье обстрелам со стороны украинских войск подверглись сёла Корсунка, Солонцы, Днепряны, Новая Збурьевка, Песчановка, Саги и города Алёшки и Голая Пристань, всего по ним прилетело более 90 снарядов.
https://ria.ru/20230528/pogibshie-1874695099.html
херсонская область
новая каховка
каховка
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херсонская область , новая каховка, каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Происшествия
Украинские войска нанесли серию артиллерийских ударов по Херсонской области

Украинские войска нанесли ночью серию артиллерийских ударов по городам Херсонской области

© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 мая – РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли серию артиллерийских ударов по городам Новая Каховка и Каховка, сёлам Васильевка и Кардашинка, расположенным на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона.
«
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Кардашинка, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, днём в воскресенье обстрелам со стороны украинских войск подверглись сёла Корсунка, Солонцы, Днепряны, Новая Збурьевка, Песчановка, Саги и города Алёшки и Голая Пристань, всего по ним прилетело более 90 снарядов.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаКаховкаПроисшествия
 
 
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