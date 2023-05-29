https://ria.ru/20230529/obstrel-1874776891.html

Белгородская область подверглась удару со стороны Украины

Белгородская область подверглась удару со стороны Украины - РИА Новости, 29.05.2023

Белгородская область подверглась удару со стороны Украины

Власти Белгородской области предупредили, что Шебекино, которое обстреливали в субботу и воскресенье, а также два соседних села подверглись удару со стороны... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T11:31

2023-05-29T11:31

2023-05-29T11:31

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Власти Белгородской области предупредили, что Шебекино, которое обстреливали в субботу и воскресенье, а также два соседних села подверглись удару со стороны Украины. Смс-оповещения с содержанием "ведется обстрел" и "спуститесь в подвал (укрытие)" с 10.00 мск в течение часа получали жители города Шебекино, сёл Муром и Новая Таволжанка. Все населенные пункты находятся вблизи украинской границы. Шебекино 27 мая подверглось массированному обстрелу со стороны Украины, погиб один человек, три получили ранения. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что среди пострадавших - девочка 15 лет с ранениями ног и 17-летний юноша с контузией. Смс с уведомлениями рассылает РСЧС. Это единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. РСЧС объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций.

https://ria.ru/20230529/obstrely-1874756592.html

белгородская область

шебекино

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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, происшествия