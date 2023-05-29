https://ria.ru/20230529/obstrel-1874776891.html
Белгородская область подверглась удару со стороны Украины
Белгородская область подверглась удару со стороны Украины - РИА Новости, 29.05.2023
Белгородская область подверглась удару со стороны Украины
Власти Белгородской области предупредили, что Шебекино, которое обстреливали в субботу и воскресенье, а также два соседних села подверглись удару со стороны... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:31
2023-05-29T11:31
2023-05-29T11:31
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Власти Белгородской области предупредили, что Шебекино, которое обстреливали в субботу и воскресенье, а также два соседних села подверглись удару со стороны Украины. Смс-оповещения с содержанием "ведется обстрел" и "спуститесь в подвал (укрытие)" с 10.00 мск в течение часа получали жители города Шебекино, сёл Муром и Новая Таволжанка. Все населенные пункты находятся вблизи украинской границы. Шебекино 27 мая подверглось массированному обстрелу со стороны Украины, погиб один человек, три получили ранения. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что среди пострадавших - девочка 15 лет с ранениями ног и 17-летний юноша с контузией. Смс с уведомлениями рассылает РСЧС. Это единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. РСЧС объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций.
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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Происшествия
Белгородская область подверглась удару со стороны Украины
Власти сообщили об обстреле Шебекино и двух соседних сел в Белгородской области