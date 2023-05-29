https://ria.ru/20230529/obstrel-1874750111.html
Три человека погибли за неделю в результате украинских обстрелов ЛНР
Три человека погибли за неделю в результате украинских обстрелов ЛНР - РИА Новости, 29.05.2023
Три человека погибли за неделю в результате украинских обстрелов ЛНР
Три человека погибли и семь получили ранения за неделю в результате обстрелов территории ЛНР украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T09:41
2023-05-29T09:41
2023-05-29T09:41
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сцкк
происшествия
рубежное
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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Три человека погибли и семь получили ранения за неделю в результате обстрелов территории ЛНР украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За прошедшую неделю Представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано: 3 обстрела территории Республики со стороны вооружённых формирований Украины по н.п. Рубежное, Алмазная, Сосновый. Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за вышеуказанный период стали 10 мирных жителей, из которых три человека погибло и 7 человек получили ранения, среди которых один ребенок", - говорится в сообщении представительства. Как отметили в ведомстве, в результате обстрелов были разрушены или повреждены 9 домостроений и 3 объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20230511/donbass-1871030222.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, сцкк, происшествия, рубежное
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Рубежное
Три человека погибли за неделю в результате украинских обстрелов ЛНР
Представительство ЛНР: три человека погибли и семь пострадали за неделю из-за обстрелов