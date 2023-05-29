https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html

"Лишены главного козыря". Почему ВСУ не начинают контрнаступление

"Лишены главного козыря". Почему ВСУ не начинают контрнаступление - РИА Новости, 29.05.2023

"Лишены главного козыря". Почему ВСУ не начинают контрнаступление

После освобождения Артемовска фронт на время замер. ВСУ пока тянут с наступлением, ограничиваясь разведкой боем. О возможных причинах такой нерешительности — в... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T08:00

2023-05-29T08:00

2023-05-29T08:01

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

донбасс

владимир зеленский

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Андрей Коц. После освобождения Артемовска фронт на время замер. ВСУ пока тянут с наступлением, ограничиваясь разведкой боем. О возможных причинах такой нерешительности — в материале РИА Новости.На ЗападУцелевшие группы ВСУ выбирались из города по простреливаемым артиллерией и авиацией дорогам. "Фортеция Бахмут", как выражались в украинских СМИ, после многомесячных боев пала.Таким образом, удалось окончательно проломить мощный укрепрайон Северск — Соледар — Артемовск и отбросить ВСУ на запад. Двигаться дальше пока не планируют. Бойцы "Вагнера", штурмовавшие населенный пункт, завершают зачистку и в июне отправятся в полевые лагеря. Их позиции займут подразделения Министерства обороны.Попытки продвижения подразделений киевского режима к югу и северу от Артемовска, где они в середине мая заняли несколько сотен метров российской территории, к успеху не приводят. Части, которым удалось выскользнуть из города, отошли в Часов Яр и заняли оборону западнее, в Хромово.Вероятно, это их следующий рубеж, преодоление которого позволит выйти на Константиновку и к Славянско-Краматорской агломерации. Сражение за нее станет генеральной битвой за Донбасс."Мы не исключаем, что Артемовск попытаются отбить, — говорит офицер 1-го армейского корпуса ДНР с позывным Клим. — Именно поэтому вэсэушники при отступлении подрывали за собой высотные здания — чтобы мы не смогли их занимать для обороны. Впрочем, вернуть город им будет непросто. Ведь его смогли взять во многом благодаря преимуществу в весе артиллерийского залпа. А им придется наступать, не имея такого козыря. Правда, они способны создать численное преимущество".Прорыв к морюНа территории ЛНР фронт пока без особых изменений. Продолжаются артиллерийские удары и бои в лесопосадках за "опорники".Здесь военные ждут атаки на южный фланг рубежа Кременная — Сватово. ВСУ хотят выйти на четырехугольник Кременная — Рубежное — Северодонецк — Лисичанск, чтобы захватить плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь республики — вплоть до Луганска, который долгое время считался глубоким тылом. Также вероятен рывок на Сватово с последующим ударом на Старобельск.Под Донецком позиционные бои, однако российская армия осторожно продвигается вперед. Под Авдеевкой штурмовые подразделения атаковали в районе Северного. Постепенно освобождают Первомайское.ВСУ огрызаются и регулярно обстреливают крупные города. Больше всех традиционно достается столице. Однако активной подготовки к наступательным действиям на Донецк, по словам военных, пока не наблюдается.Основной или по меньшей мере вспомогательный удар, считают они, последует со стороны Угледара. Туда киевский режим продолжает стягивать войска и боевую технику. Российская армия берет под огневой контроль дороги, по которым эта группировка снабжается.Возможное направление на этом участке одно — Волноваха. Если город падет, ВСУ перережут стратегически важную 100-километровую трассу из Донецка к Азовскому морю. Через голые поля откроется прямая дорога на Мариуполь.Подготовка к атакеНа самом вероятном для наступления направлении — Запорожском — относительно спокойно. Местные власти утверждают, что российская армия контролирует ситуацию в регионе. На линии фронта активности ВСУ нет. Как и крупных перемещений армейских колонн.Но города по-прежнему обстреливают. На прошлой неделе ударили по Бердянску.В офисе Владимира Зеленского заявили, что контрнаступление на самом деле идет "уже несколько дней". В Киеве не скрывают: последние налеты дронов на объекты в России, а также вылазка диверсантов в Белгородскую область — элементы общего замысла. Тактика диверсий, террора и неизбирательных обстрелов призвана, помимо прочего, вынудить российскую армию бросать дополнительные силы на охрану границы.А горячая фаза откладывается. В Донбассе опять дожди, тяжелая техника вязнет в полях. Впрочем, ВСУ мешает не только погода.В последние недели ВКС стали активно применять планирующие авиабомбы для ударов по объектам ВСУ. Немало единиц западных вооружений удалось уничтожить до того, как они попали на фронт. Но с тем, что все же добралось до линии боевого соприкосновения, будут разбираться очень скоро.

https://ria.ru/20230525/ukraina-1874111521.html

https://ria.ru/20230526/spetsoperatsiya-1874358692.html

https://ria.ru/20230526/spetsoperatsiya-1874358437.html

https://ria.ru/20230525/budanov-1874058215.html

артемовск

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донбасс

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

артемовск, россия, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии