https://ria.ru/20230529/obse-1874786484.html

В Финляндии допустили распад ОБСЕ

В Финляндии допустили распад ОБСЕ - РИА Новости, 29.05.2023

В Финляндии допустили распад ОБСЕ

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает возможным распад Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), приводит его мнение... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T11:58

2023-05-29T11:58

2023-05-29T11:58

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает возможным распад Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), приводит его мнение общественная телерадиовещательная корпорация YLE, которая утверждает, что причиной является нежелание России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в 2024 году. "Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации", – заявил Хаависто в комментарии YLE. Как говорится в тексте на сайте телерадиокорпорации, "Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) грозит кризис в течение шести месяцев. Причина конфликта – нежелание России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в 2024 году". Согласно правилам организации, ротирующийся председатель должен быть одобрен всеми 57 государствами-членами. Однако Россия и Белоруссия, утверждает YLE, не одобрили кандидатуру Эстонии на пост председателя в следующем году, а Эстония не готова отказаться от своей кандидатуры. При этом официальных заявлений от Москвы и Минска на этот счет пока не поступало. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ была создана в Будапеште в 1994 году, когда серия встреч по вопросам европейской безопасности и сотрудничества переросла в организацию. Первая встреча по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе прошла в 1975 году в Хельсинки по инициативе Финляндии и лично президента Урхо Кекконена. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ продолжает деградировать из-за амбиций коллективного Запада. А по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, ООН и ОБСЕ превращаются в институты давления и конфронтации.

https://ria.ru/20230518/lukashenko-1872602538.html

https://ria.ru/20230517/obse-1872412108.html

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в мире, белоруссия, обсе, пекка хаависто, финляндия, эстония, россия