https://ria.ru/20230529/obschestvo-1874860607.html
Социологи отметили самую высокую сплоченность российского общества
Социологи отметили самую высокую сплоченность российского общества - РИА Новости, 29.05.2023
Социологи отметили самую высокую сплоченность российского общества
Самый высокий в новейшей истории уровень сплоченности фиксируется в России в настоящее время на фоне специальной военной операции, сообщил директор по... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:39
2023-05-29T15:39
2023-05-29T15:39
россия
пятигорск
общество
виктор потуремский
российское общество "знание"
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НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Самый высокий в новейшей истории уровень сплоченности фиксируется в России в настоящее время на фоне специальной военной операции, сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. "Речь идет о том, что сейчас состояние российского общества по сплочению выше, чем когда-бы то ни было в новейшей истории. Мы как социологи можем говорить про это уверенно. Это выражается в поддержке, прежде всего, основных социальных институтов и национального лидера – президентской власти, в оценке доверия и оценке работы", - сказал Потуремский журналистам во время Всероссийском экспертном форуме в Пятигорске. По его словам, сплочение не возникает на пустом месте. "То есть, если бы у политической системы не было бы безусловных результатов, то этого сплочения не произошло бы", - подчеркнул эксперт. Он считает, что ключевым фактором для сплочения общества стало "наличие явной внешней угрозы, высокий масштаб противостояния. "В этом смысле это логичная, естественная реакция человеческой группы сплачиваться и понимать, что ставка должна быть, прежде всего, на собственные силы… У нас все больше люди готовы брать ответственность за себя, за свою жизненную ситуацию, а не ждать, когда придет кто-то внешний и сделает им добро, поможет и спасет", - заметил Потуремский. Всероссийский экспертный форум проходит в центре знаний "Машук" в Пятигорске. Его проводят Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) и Российское общество "Знание" при поддержке Общественной палаты РФ. Участие в форуме принимают более 200 ведущих экспертов со всей страны.
https://ria.ru/20230526/putin-1874290925.html
https://ria.ru/20221027/obschestvo-1827324434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пятигорск, общество, виктор потуремский, российское общество "знание"
Россия, Пятигорск, Общество, Виктор Потуремский, Российское общество "Знание"
Социологи отметили самую высокую сплоченность российского общества
Социологи отметили самую высокую в новейшей истории сплоченность российского общества
НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Самый высокий в новейшей истории уровень сплоченности фиксируется в России в настоящее время на фоне специальной военной операции, сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
"Речь идет о том, что сейчас состояние российского общества по сплочению выше, чем когда-бы то ни было в новейшей истории. Мы как социологи можем говорить про это уверенно. Это выражается в поддержке, прежде всего, основных социальных институтов и национального лидера – президентской власти, в оценке доверия и оценке работы", - сказал Потуремский журналистам во время Всероссийском экспертном форуме в Пятигорске
.
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По его словам, сплочение не возникает на пустом месте. "То есть, если бы у политической системы не было бы безусловных результатов, то этого сплочения не произошло бы", - подчеркнул эксперт.
Он считает, что ключевым фактором для сплочения общества стало "наличие явной внешней угрозы, высокий масштаб противостояния. "В этом смысле это логичная, естественная реакция человеческой группы сплачиваться и понимать, что ставка должна быть, прежде всего, на собственные силы… У нас все больше люди готовы брать ответственность за себя, за свою жизненную ситуацию, а не ждать, когда придет кто-то внешний и сделает им добро, поможет и спасет", - заметил Потуремский.
Всероссийский экспертный форум проходит в центре знаний "Машук" в Пятигорске. Его проводят Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) и Российское общество "Знание"
при поддержке Общественной палаты РФ. Участие в форуме принимают более 200 ведущих экспертов со всей страны.
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