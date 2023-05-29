Рейтинг@Mail.ru
Социологи отметили самую высокую сплоченность российского общества - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/obschestvo-1874860607.html
Социологи отметили самую высокую сплоченность российского общества
Социологи отметили самую высокую сплоченность российского общества - РИА Новости, 29.05.2023
Социологи отметили самую высокую сплоченность российского общества
Самый высокий в новейшей истории уровень сплоченности фиксируется в России в настоящее время на фоне специальной военной операции, сообщил директор по... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:39
2023-05-29T15:39
россия
пятигорск
общество
виктор потуремский
российское общество "знание"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827378568_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_faca5667ddb0db2a55b5d17abab903b3.jpg
НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Самый высокий в новейшей истории уровень сплоченности фиксируется в России в настоящее время на фоне специальной военной операции, сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. "Речь идет о том, что сейчас состояние российского общества по сплочению выше, чем когда-бы то ни было в новейшей истории. Мы как социологи можем говорить про это уверенно. Это выражается в поддержке, прежде всего, основных социальных институтов и национального лидера – президентской власти, в оценке доверия и оценке работы", - сказал Потуремский журналистам во время Всероссийском экспертном форуме в Пятигорске. По его словам, сплочение не возникает на пустом месте. "То есть, если бы у политической системы не было бы безусловных результатов, то этого сплочения не произошло бы", - подчеркнул эксперт. Он считает, что ключевым фактором для сплочения общества стало "наличие явной внешней угрозы, высокий масштаб противостояния. "В этом смысле это логичная, естественная реакция человеческой группы сплачиваться и понимать, что ставка должна быть, прежде всего, на собственные силы… У нас все больше люди готовы брать ответственность за себя, за свою жизненную ситуацию, а не ждать, когда придет кто-то внешний и сделает им добро, поможет и спасет", - заметил Потуремский. Всероссийский экспертный форум проходит в центре знаний "Машук" в Пятигорске. Его проводят Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) и Российское общество "Знание" при поддержке Общественной палаты РФ. Участие в форуме принимают более 200 ведущих экспертов со всей страны.
https://ria.ru/20230526/putin-1874290925.html
https://ria.ru/20221027/obschestvo-1827324434.html
россия
пятигорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827378568_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f534427b8859134730c6a6042eb2497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пятигорск, общество, виктор потуремский, российское общество "знание"
Россия, Пятигорск, Общество, Виктор Потуремский, Российское общество "Знание"
Социологи отметили самую высокую сплоченность российского общества

Социологи отметили самую высокую в новейшей истории сплоченность российского общества

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБолельщики сборной России
Болельщики сборной России - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Болельщики сборной России. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Самый высокий в новейшей истории уровень сплоченности фиксируется в России в настоящее время на фоне специальной военной операции, сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
"Речь идет о том, что сейчас состояние российского общества по сплочению выше, чем когда-бы то ни было в новейшей истории. Мы как социологи можем говорить про это уверенно. Это выражается в поддержке, прежде всего, основных социальных институтов и национального лидера – президентской власти, в оценке доверия и оценке работы", - сказал Потуремский журналистам во время Всероссийском экспертном форуме в Пятигорске.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
26 мая, 11:51
По его словам, сплочение не возникает на пустом месте. "То есть, если бы у политической системы не было бы безусловных результатов, то этого сплочения не произошло бы", - подчеркнул эксперт.
Он считает, что ключевым фактором для сплочения общества стало "наличие явной внешней угрозы, высокий масштаб противостояния. "В этом смысле это логичная, естественная реакция человеческой группы сплачиваться и понимать, что ставка должна быть, прежде всего, на собственные силы… У нас все больше люди готовы брать ответственность за себя, за свою жизненную ситуацию, а не ждать, когда придет кто-то внешний и сделает им добро, поможет и спасет", - заметил Потуремский.
Всероссийский экспертный форум проходит в центре знаний "Машук" в Пятигорске. Его проводят Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) и Российское общество "Знание" при поддержке Общественной палаты РФ. Участие в форуме принимают более 200 ведущих экспертов со всей страны.
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Путин отметил большую консолидацию общества в России
27 октября 2022, 18:57
 
РоссияПятигорскОбществоВиктор ПотуремскийРоссийское общество "Знание"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала