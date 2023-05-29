https://ria.ru/20230529/obschestvo-1874860607.html

Социологи отметили самую высокую сплоченность российского общества

Социологи отметили самую высокую сплоченность российского общества - РИА Новости, 29.05.2023

Социологи отметили самую высокую сплоченность российского общества

Самый высокий в новейшей истории уровень сплоченности фиксируется в России в настоящее время на фоне специальной военной операции, сообщил директор по... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T15:39

2023-05-29T15:39

2023-05-29T15:39

россия

пятигорск

общество

виктор потуремский

российское общество "знание"

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НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Самый высокий в новейшей истории уровень сплоченности фиксируется в России в настоящее время на фоне специальной военной операции, сообщил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. "Речь идет о том, что сейчас состояние российского общества по сплочению выше, чем когда-бы то ни было в новейшей истории. Мы как социологи можем говорить про это уверенно. Это выражается в поддержке, прежде всего, основных социальных институтов и национального лидера – президентской власти, в оценке доверия и оценке работы", - сказал Потуремский журналистам во время Всероссийском экспертном форуме в Пятигорске. По его словам, сплочение не возникает на пустом месте. "То есть, если бы у политической системы не было бы безусловных результатов, то этого сплочения не произошло бы", - подчеркнул эксперт. Он считает, что ключевым фактором для сплочения общества стало "наличие явной внешней угрозы, высокий масштаб противостояния. "В этом смысле это логичная, естественная реакция человеческой группы сплачиваться и понимать, что ставка должна быть, прежде всего, на собственные силы… У нас все больше люди готовы брать ответственность за себя, за свою жизненную ситуацию, а не ждать, когда придет кто-то внешний и сделает им добро, поможет и спасет", - заметил Потуремский. Всероссийский экспертный форум проходит в центре знаний "Машук" в Пятигорске. Его проводят Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) и Российское общество "Знание" при поддержке Общественной палаты РФ. Участие в форуме принимают более 200 ведущих экспертов со всей страны.

https://ria.ru/20230526/putin-1874290925.html

https://ria.ru/20221027/obschestvo-1827324434.html

россия

пятигорск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, пятигорск, общество, виктор потуремский, российское общество "знание"