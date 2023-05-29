https://ria.ru/20230529/oborot-1874889227.html

Внешнеторговый оборот Ставропольского края вырос в 2022 году на 16%

Внешнеторговый оборот Ставропольского края вырос в 2022 году на 16% - РИА Новости, 29.05.2023

Внешнеторговый оборот Ставропольского края вырос в 2022 году на 16%

Внешнеторговый оборот Ставропольского края, по данным регионального министерства экономического развития, вырос в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 16% и... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T17:16

2023-05-29T17:16

2023-05-29T17:16

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Ставропольского края, по данным регионального министерства экономического развития, вырос в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 16% и составил почти 2,7 миллиарда долларов, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края.Как отметил глава региона Владимир Владимиров в ежегодном послании к краевому парламенту, экспорт увеличился на 21%, до 1,9 миллиарда долларов.Основные группы продукции ставропольского экспорта в промышленности - удобрения, драгоценные камни, продукты органической химии; в агропромышленном комплексе: зерно и продукция пищевой перерабатывающей промышленности, в том числе масло подсолнечное, мясо птицы и мука. Ставропольская продукция поставлялась в 103 страны. Во внешнеторговую деятельность вовлечено более 600 предприятий и организаций, в том числе экспортеров – порядка 400.Произошла глобальная перестройка экспортных потоков из Ставропольского края. Так, на долю экспорта в страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Ирак) приходится 57% мяса птицы и подсолнечного масла, 48% продукции органической химии, 29% муки, напитков и кондитерских изделий, 5% удобрений.Партнеры из стран Азии (Китай, Индия, Узбекистан) импортируют 76% от всего экспорта драгоценных металлов и камней, 31% мяса птицы, 6% муки, напитков и кондитерских изделий.Была также расширена география поставок. Так, например, баранину впервые отправили в ОАЭ, в Казахстан впервые начались поставки семян льна, сою экспортировали в Армению и Белоруссию. Новыми странами-импортерами мяса птицы стали Сингапур и Экваториальная Гвинея. В Афганистан впервые налажена поставка кондитерских изделий.Ставропольские экспортеры пользуются всеми мерами федеральной и краевой господдержки. В 2022 году федеральной поддержкой АО "РЭЦ" воспользовались 18 предприятий. Это компенсация затрат на транспортировку и сертификацию продукции, патентование, подготовку продукции на конкретный рынок, льготное кредитование предприятий, выпускающих конкурентоспособную промпродукцию. Объем поддержанного экспорта составил 125 миллионов долларов.Кроме того, 121 предприятие получило поддержку в ставропольском представительстве Российского экспортного центра по страхованию, кредитно-гарантийной поддержке, образовательным услугам, аналитике и исследованиям. Для них также была организована сертификация и логистика, продвижение продукции на внешних рынках. Объем поддержанного экспорта составил около 18 миллионов долларов.Также сотрудники ставропольского Центра поддержки экспорта помогли более 400 средним и малым предприятиям, 45 из которых заключили экспортные контракты на сумму 24,6 миллиона долларов.

https://ria.ru/20230525/investitsii-1874090509.html

ставропольский край

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров