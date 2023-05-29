https://ria.ru/20230529/nds-1874881050.html
В России проанализируют возможность отмены НДС для части отраслей
В России проанализируют возможность отмены НДС для части отраслей - РИА Новости, 29.05.2023
В России проанализируют возможность отмены НДС для части отраслей
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину, Минэкономразвития и Федеральной налоговой службе рассмотреть возможность отмены НДС для ряда отраслей... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:42
2023-05-29T16:42
2023-05-29T16:42
экономика
россия
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
игорь бухаров
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину, Минэкономразвития и Федеральной налоговой службе рассмотреть возможность отмены НДС для ряда отраслей сферы услуг по аналогии с механизмом, принятым в отношении общепита. Президент России Владимир Путин в июле 2021 года подписал закон, освобождающий с 2022 года от НДС предприятия общественного питания, чья годовая выручка не превышает 2 миллиарда рублей в год. Мера распространяется на рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при данных объектах и иные аналогичные объекты общепита, а также выездное обслуживание. С предложением расширить этот механизм выступил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в ходе заседания правкомиссии по вопросам развития МСП. "Проблема барьеров, связанная с резким увеличением налоговой нагрузки при переходе пороговых значений для налоговых режимов, характерна не только для предприятий общественного питания, но и у коллег из смежных отраслей - сферы услуг, фитнеса. В связи с этим предлагаем рассмотреть возможность распространить такой налоговый режим и на иные отрасли либо внедрить специальный налоговый режим для предприятий, утративших право на УСН", - сказал он. "Что касается распространения на другие виды экономической деятельности, в частности вы предлагаете распространить на отели, на фитнес-клубы, считаю, что такое возможно, но нужно все очень аккуратно продумать. Я попросил бы Минфин, Минэкономразвития и ФНС посмотреть на такие предприятия", - ответил Мишустин. "Все здесь разумно, если есть соответствующие проблемы у коллег, которые этим занимаются. Вы помните, основные проблемы были - получение вычета при покупках, огромное количество было нюансов, связанных с деятельностью кафе", - добавил глава правительства.
https://ria.ru/20230529/sdelka-1874816417.html
https://ria.ru/20230529/kompanii-1874837276.html
https://ria.ru/20230512/nalog-1871190770.html
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), игорь бухаров
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Игорь Бухаров
В России проанализируют возможность отмены НДС для части отраслей
Мишустин поручил проанализировать возможность отмены НДС для ряда отраслей сферы услуг