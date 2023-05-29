https://ria.ru/20230529/nds-1874881050.html

В России проанализируют возможность отмены НДС для части отраслей

В России проанализируют возможность отмены НДС для части отраслей - РИА Новости, 29.05.2023

В России проанализируют возможность отмены НДС для части отраслей

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину, Минэкономразвития и Федеральной налоговой службе рассмотреть возможность отмены НДС для ряда отраслей... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T16:42

2023-05-29T16:42

2023-05-29T16:42

экономика

россия

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

игорь бухаров

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину, Минэкономразвития и Федеральной налоговой службе рассмотреть возможность отмены НДС для ряда отраслей сферы услуг по аналогии с механизмом, принятым в отношении общепита. Президент России Владимир Путин в июле 2021 года подписал закон, освобождающий с 2022 года от НДС предприятия общественного питания, чья годовая выручка не превышает 2 миллиарда рублей в год. Мера распространяется на рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при данных объектах и иные аналогичные объекты общепита, а также выездное обслуживание. С предложением расширить этот механизм выступил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в ходе заседания правкомиссии по вопросам развития МСП. "Проблема барьеров, связанная с резким увеличением налоговой нагрузки при переходе пороговых значений для налоговых режимов, характерна не только для предприятий общественного питания, но и у коллег из смежных отраслей - сферы услуг, фитнеса. В связи с этим предлагаем рассмотреть возможность распространить такой налоговый режим и на иные отрасли либо внедрить специальный налоговый режим для предприятий, утративших право на УСН", - сказал он. "Что касается распространения на другие виды экономической деятельности, в частности вы предлагаете распространить на отели, на фитнес-клубы, считаю, что такое возможно, но нужно все очень аккуратно продумать. Я попросил бы Минфин, Минэкономразвития и ФНС посмотреть на такие предприятия", - ответил Мишустин. "Все здесь разумно, если есть соответствующие проблемы у коллег, которые этим занимаются. Вы помните, основные проблемы были - получение вычета при покупках, огромное количество было нюансов, связанных с деятельностью кафе", - добавил глава правительства.

https://ria.ru/20230529/sdelka-1874816417.html

https://ria.ru/20230529/kompanii-1874837276.html

https://ria.ru/20230512/nalog-1871190770.html

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экономика, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), игорь бухаров