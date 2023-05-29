https://ria.ru/20230529/nato-1874931907.html

В НАТО утверждают, что их контингент подвергся нападениям в Косово

В НАТО утверждают, что их контингент подвергся нападениям в Косово - РИА Новости, 29.05.2023

В НАТО утверждают, что их контингент подвергся нападениям в Косово

Представитель НАТО утверждает, что контингент альянса в Косово KFOR подвергся "неспровоцированным нападениям", несколько сотрудников получили ранения. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T21:18

2023-05-29T21:18

2023-05-29T21:18

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БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Представитель НАТО утверждает, что контингент альянса в Косово KFOR подвергся "неспровоцированным нападениям", несколько сотрудников получили ранения. В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края Косово и Метохия с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Силы KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли сербам подойти к зданиям. Вечером начались столкновения между протестующими и силовиками, применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты, были слышны выстрелы. Более 50 граждан попали в больницу, среди них тяжелораненые. "НАТО решительно осуждает неспровоцированные нападения на силы KFOR в северном Косово, из-за которых несколько человек получили ранения. Такие нападения являются совершенно неприемлемыми. Насилие необходимо немедленно остановить", – говорится в заявлении на сайте НАТО. В конце апреля в муниципалитетах Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич прошли выборы глав, а в Звечане и Лепосавиче – также депутатов местных скупщин. Ранее органы власти этих муниципалитетов составляли в основном сербы, но в этот раз они заявили о бойкоте выборов из-за давления и провокаций косовоалбанских властей. Бойкот поддержали и граждане – сообщалось, что явка составила лишь 3,47%. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские сербы бойкотом показали, что хотят диалога, и потребовали от западных сил уважения и другого подхода к решению проблемы края. Однако посольство США в Приштине и внешнеполитическая служба ЕС назвали выборы законными. В мае власти Приштины попытались поставить на севере края мэров-албанцев, выигравших выборы. Сербы в муниципалитетах Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан 26 мая пытались не допустить в административные здания косовоалбанских чиновников и силовиков, в итоге косовская полиция силой заняла здания. Десять человек попали в больницу с легкими травмами из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок. Косовская полиция заявила, что при столкновении с протестующими пострадали пять полицейских. Вучич в тот же день привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности. Он потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами". Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил, что военные выдвинулись в сторону Косово и Метохии. В субботу, 27 мая, совет национальной безопасности Сербии заявил, что контингент НАТО не поступил согласно полномочиям в ходе силовой акции косовской полиции, и сербская армия остается в максимальной боеготовности. В воскресенье министр обороны Сербии заявил, что напряженность в крае достигла максимума и может перерасти в вооруженный конфликт.

https://ria.ru/20230529/vuchich-1874931742.html

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874808292.html

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в мире, косово, сербия, приштина, милош вучевич, александр вучич, нато, евросоюз