https://ria.ru/20230529/nato-1874779882.html

Минобороны Украины переведет управление кадрами на стандарты НАТО

Минобороны Украины переведет управление кадрами на стандарты НАТО - РИА Новости, 29.05.2023

Минобороны Украины переведет управление кадрами на стандарты НАТО

Министерство обороны Украины планирует перевести управление кадрами в вооруженных силах на стандарты НАТО, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T11:41

2023-05-29T11:41

2023-05-29T11:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801129964_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_6716dbaa405df3327d4903ac4827eda3.jpg

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Министерство обороны Украины планирует перевести управление кадрами в вооруженных силах на стандарты НАТО, сообщает пресс-служба ведомства. "Минобороны начало разработку изменений в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ. Будут четко разграничены и регулируемые нормы прохождения службы в мирное время и в особый период. В основе изменений – стандарты кадрового менеджмента НАТО", - говорится в телеграм-канале ведомства. Уточняется, что после внесения изменений военнослужащие будут назначаться на должности со штатно-должностными категориями, которые соответствуют их фактическим воинским званиям. Также установят минимальные и максимальные сроки выслуги и пребывания в воинском звании; назначение на высшие должности будет происходить по рейтинговому принципу. Кроме того, планируется ввести ротацию военнослужащих на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта. А те, кому дважды отказали в повышении по службе, будут рекомендованы к увольнению. После разработки, согласования и рассмотрения кабинетом министров Украины проекта изменений документ направят Владимиру Зеленскому. В конце апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в ВСУ "уже порядка 20% стандартов НАТО реализовано".

https://ria.ru/20230528/sliv-1874608179.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, нато, вооруженные силы украины