https://ria.ru/20230529/nato-1874779882.html
Минобороны Украины переведет управление кадрами на стандарты НАТО
Минобороны Украины переведет управление кадрами на стандарты НАТО - РИА Новости, 29.05.2023
Минобороны Украины переведет управление кадрами на стандарты НАТО
Министерство обороны Украины планирует перевести управление кадрами в вооруженных силах на стандарты НАТО, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:41
2023-05-29T11:41
2023-05-29T11:41
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Министерство обороны Украины планирует перевести управление кадрами в вооруженных силах на стандарты НАТО, сообщает пресс-служба ведомства. "Минобороны начало разработку изменений в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ. Будут четко разграничены и регулируемые нормы прохождения службы в мирное время и в особый период. В основе изменений – стандарты кадрового менеджмента НАТО", - говорится в телеграм-канале ведомства. Уточняется, что после внесения изменений военнослужащие будут назначаться на должности со штатно-должностными категориями, которые соответствуют их фактическим воинским званиям. Также установят минимальные и максимальные сроки выслуги и пребывания в воинском звании; назначение на высшие должности будет происходить по рейтинговому принципу. Кроме того, планируется ввести ротацию военнослужащих на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта. А те, кому дважды отказали в повышении по службе, будут рекомендованы к увольнению. После разработки, согласования и рассмотрения кабинетом министров Украины проекта изменений документ направят Владимиру Зеленскому. В конце апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в ВСУ "уже порядка 20% стандартов НАТО реализовано".
https://ria.ru/20230528/sliv-1874608179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
Минобороны Украины переведет управление кадрами на стандарты НАТО
Минобороны Украины переведет управление кадрами в вооруженных силах на стандарты НАТО