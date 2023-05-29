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Минобороны Украины переведет управление кадрами на стандарты НАТО - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:41 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/nato-1874779882.html
Минобороны Украины переведет управление кадрами на стандарты НАТО
Минобороны Украины переведет управление кадрами на стандарты НАТО - РИА Новости, 29.05.2023
Минобороны Украины переведет управление кадрами на стандарты НАТО
Министерство обороны Украины планирует перевести управление кадрами в вооруженных силах на стандарты НАТО, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:41
2023-05-29T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Министерство обороны Украины планирует перевести управление кадрами в вооруженных силах на стандарты НАТО, сообщает пресс-служба ведомства. "Минобороны начало разработку изменений в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ. Будут четко разграничены и регулируемые нормы прохождения службы в мирное время и в особый период. В основе изменений – стандарты кадрового менеджмента НАТО", - говорится в телеграм-канале ведомства. Уточняется, что после внесения изменений военнослужащие будут назначаться на должности со штатно-должностными категориями, которые соответствуют их фактическим воинским званиям. Также установят минимальные и максимальные сроки выслуги и пребывания в воинском звании; назначение на высшие должности будет происходить по рейтинговому принципу. Кроме того, планируется ввести ротацию военнослужащих на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта. А те, кому дважды отказали в повышении по службе, будут рекомендованы к увольнению. После разработки, согласования и рассмотрения кабинетом министров Украины проекта изменений документ направят Владимиру Зеленскому. В конце апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в ВСУ "уже порядка 20% стандартов НАТО реализовано".
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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
Минобороны Украины переведет управление кадрами на стандарты НАТО

Минобороны Украины переведет управление кадрами в вооруженных силах на стандарты НАТО

© РИА НовостиУкраинские и американские военные во время совместных учений
Украинские и американские военные во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости
Украинские и американские военные во время совместных учений. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Министерство обороны Украины планирует перевести управление кадрами в вооруженных силах на стандарты НАТО, сообщает пресс-служба ведомства.
«
"Минобороны начало разработку изменений в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ. Будут четко разграничены и регулируемые нормы прохождения службы в мирное время и в особый период. В основе изменений – стандарты кадрового менеджмента НАТО", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что после внесения изменений военнослужащие будут назначаться на должности со штатно-должностными категориями, которые соответствуют их фактическим воинским званиям. Также установят минимальные и максимальные сроки выслуги и пребывания в воинском звании; назначение на высшие должности будет происходить по рейтинговому принципу. Кроме того, планируется ввести ротацию военнослужащих на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта. А те, кому дважды отказали в повышении по службе, будут рекомендованы к увольнению.
После разработки, согласования и рассмотрения кабинетом министров Украины проекта изменений документ направят Владимиру Зеленскому.
В конце апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в ВСУ "уже порядка 20% стандартов НАТО реализовано".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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