https://ria.ru/20230529/narkolaboratorii-1874883947.html
В Свердловской области выявили сеть нарколабораторий
В Свердловской области выявили сеть нарколабораторий - РИА Новости, 29.05.2023
В Свердловской области выявили сеть нарколабораторий
Сотрудники ФСБ ликвидировали крупную сеть нарколабораторий по производству мефедрона в Свердловской области, задержаны пять производителей и пять курьеров,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:54
2023-05-29T16:54
2023-05-29T16:55
наркотики
свердловская область
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
первоуральск
невьянск
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Сотрудники ФСБ ликвидировали крупную сеть нарколабораторий по производству мефедрона в Свердловской области, задержаны пять производителей и пять курьеров, сообщает региональное управление ФСБ. По информации ведомства, участники преступного сообщества организовали три нарколаборатории и наняли курьеров для сбыта запрещенных веществ в нескольких городах Свердловской области и соседних регионах. "В результате оперативных мероприятий вблизи городов Первоуральск, Невьянск и села Шайдуриха оперативниками регионального управления ФСБ ликвидирована сеть лабораторий, производивших наркотическое средство "мефедрон". Задержано пять человек, занимавшихся производством наркотического средства, и пять наркокурьеров, которые его сбывали", – говорится в сообщении. Изъяты лабораторное оборудование и 22 килограмма мефедрона, из них 6 килограммов – у курьеров, задержанные планировали произвести дополнительно порядка 20 килограммов наркотиков, уточнили в пресс-службе. Следственное подразделение УФСБ по Свердловской области завело пять уголовных дел по статье о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, фигурантам дел грозит срок от 15 до 20 лет.
https://ria.ru/20230524/ferma-1873870760.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наркотики, свердловская область, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), первоуральск, невьянск, россия
Наркотики, Свердловская область, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Первоуральск, Невьянск, Россия
В Свердловской области выявили сеть нарколабораторий
ФСБ в Свердловской области выявила сеть нарколабораторий по производству мефедрона
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Сотрудники ФСБ ликвидировали крупную сеть нарколабораторий по производству мефедрона в Свердловской области, задержаны пять производителей и пять курьеров, сообщает региональное управление ФСБ.
По информации ведомства, участники преступного сообщества организовали три нарколаборатории и наняли курьеров для сбыта запрещенных веществ в нескольких городах Свердловской области и соседних регионах.
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"В результате оперативных мероприятий вблизи городов Первоуральск
, Невьянск
и села Шайдуриха оперативниками регионального управления ФСБ ликвидирована сеть лабораторий, производивших наркотическое средство "мефедрон". Задержано пять человек, занимавшихся производством наркотического средства, и пять наркокурьеров, которые его сбывали", – говорится в сообщении.
Изъяты лабораторное оборудование и 22 килограмма мефедрона, из них 6 килограммов – у курьеров, задержанные планировали произвести дополнительно порядка 20 килограммов наркотиков, уточнили в пресс-службе.
Следственное подразделение УФСБ по Свердловской области завело пять уголовных дел по статье о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, фигурантам дел грозит срок от 15 до 20 лет.
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