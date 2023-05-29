https://ria.ru/20230529/narkolaboratorii-1874883947.html

В Свердловской области выявили сеть нарколабораторий

В Свердловской области выявили сеть нарколабораторий - РИА Новости, 29.05.2023

В Свердловской области выявили сеть нарколабораторий

Сотрудники ФСБ ликвидировали крупную сеть нарколабораторий по производству мефедрона в Свердловской области, задержаны пять производителей и пять курьеров,... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T16:54

2023-05-29T16:54

2023-05-29T16:55

наркотики

свердловская область

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

первоуральск

невьянск

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Сотрудники ФСБ ликвидировали крупную сеть нарколабораторий по производству мефедрона в Свердловской области, задержаны пять производителей и пять курьеров, сообщает региональное управление ФСБ. По информации ведомства, участники преступного сообщества организовали три нарколаборатории и наняли курьеров для сбыта запрещенных веществ в нескольких городах Свердловской области и соседних регионах. "В результате оперативных мероприятий вблизи городов Первоуральск, Невьянск и села Шайдуриха оперативниками регионального управления ФСБ ликвидирована сеть лабораторий, производивших наркотическое средство "мефедрон". Задержано пять человек, занимавшихся производством наркотического средства, и пять наркокурьеров, которые его сбывали", – говорится в сообщении. Изъяты лабораторное оборудование и 22 килограмма мефедрона, из них 6 килограммов – у курьеров, задержанные планировали произвести дополнительно порядка 20 килограммов наркотиков, уточнили в пресс-службе. Следственное подразделение УФСБ по Свердловской области завело пять уголовных дел по статье о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, фигурантам дел грозит срок от 15 до 20 лет.

https://ria.ru/20230524/ferma-1873870760.html

https://ria.ru/20230515/narkotiki-1871786948.html

свердловская область

первоуральск

невьянск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

наркотики, свердловская область, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), первоуральск, невьянск, россия