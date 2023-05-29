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МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30 процентов - РИА Новости, 29.05.2023
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19:03 29.05.2023 (обновлено: 19:08 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/mrot-1874913390.html
МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30 процентов
МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30 процентов - РИА Новости, 29.05.2023
МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30 процентов
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в России превысит прожиточный минимум на 30%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T19:03
2023-05-29T19:08
общество
россия
мрот
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
лдпр
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в России превысит прожиточный минимум на 30%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."В горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать минимальный размер оплаты труда более высокими темпами, чем растёт прожиточный минимум трудоспособного человека... Планируем что к 2030 году мы достигнет соотношения 1 к 1,3, то есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%", - сказал Котяков на встрече с фракцией ЛДПР в Госдуме.Он отметил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен и составит 19 242 рубля.
https://ria.ru/20230519/mrot-1872829877.html
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общество, россия, мрот, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), лдпр, госдума рф, экономика
Общество, Россия, МРОТ, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), ЛДПР, Госдума РФ, Экономика
МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30 процентов

Министр труда Котяков: МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30 процентов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБанкноты Банка России
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году в России превысит прожиточный минимум на 30%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"В горизонте до 2030 года мы планируем увеличивать минимальный размер оплаты труда более высокими темпами, чем растёт прожиточный минимум трудоспособного человека... Планируем что к 2030 году мы достигнет соотношения 1 к 1,3, то есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%", - сказал Котяков на встрече с фракцией ЛДПР в Госдуме.
Он отметил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен и составит 19 242 рубля.
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Правительство планирует повышать МРОТ опережающими темпами
19 мая, 10:37
 
ОбществоРоссияМРОТАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)ЛДПРГосдума РФЭкономика
 
 
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