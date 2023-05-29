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Два пролета автомобильного моста обрушились в Северной Осетии

Два пролета автомобильного моста обрушились в Северной Осетии - РИА Новости, 29.05.2023

Два пролета автомобильного моста обрушились в Северной Осетии

Два пролета автомобильного моста между двумя селами обрушились в Северной Осетии, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T23:30

2023-05-29T23:30

2023-05-29T23:30

происшествия

сергей меняйло

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика северная осетия - алания

россия

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НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Два пролета автомобильного моста между двумя селами обрушились в Северной Осетии, сообщило ГУ МЧС по региону. "Между селениями Ногир и Михайловское произошло обрушение двух пролетов 100-метрового моста (порядка 20-25 метров). Пострадавших в результате обрушения нет. Автосообщение между селами не нарушено, имеются объездные пути", - говорится в сообщении. Причины обрушения на месте происшествия выясняют представители МЧС, а также профильных республиканских ведомств. Региональная прокуратура сообщила, что организовала проверку в связи с обрушением моста. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о безопасности гидротехнических сооружений… При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло провел на месте происшествия экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором решено ввести режим повышенной готовности. "По предварительным данным, была повреждена газовая труба. Газ перекрыли. Также поврежден канализационный коллектор… Более точную оценку ущербу и сроки устранения повреждений определим с наступлением светлого времени суток. Утром же проведем еще одну встречу в формате КЧС, где определимся, вводить ли режим чрезвычайной ситуации", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230529/tualet-1874936136.html

https://ria.ru/20230529/elektrosamokat-1874898862.html

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происшествия, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика северная осетия - алания, россия