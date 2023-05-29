https://ria.ru/20230529/most-1874943838.html
Два пролета автомобильного моста обрушились в Северной Осетии
Два пролета автомобильного моста обрушились в Северной Осетии - РИА Новости, 29.05.2023
Два пролета автомобильного моста обрушились в Северной Осетии
Два пролета автомобильного моста между двумя селами обрушились в Северной Осетии, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T23:30
2023-05-29T23:30
2023-05-29T23:30
происшествия
сергей меняйло
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика северная осетия - алания
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:166:3345:2047_1920x0_80_0_0_66f4a432e2460f1d19dfe75762cc3578.jpg
НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Два пролета автомобильного моста между двумя селами обрушились в Северной Осетии, сообщило ГУ МЧС по региону. "Между селениями Ногир и Михайловское произошло обрушение двух пролетов 100-метрового моста (порядка 20-25 метров). Пострадавших в результате обрушения нет. Автосообщение между селами не нарушено, имеются объездные пути", - говорится в сообщении. Причины обрушения на месте происшествия выясняют представители МЧС, а также профильных республиканских ведомств. Региональная прокуратура сообщила, что организовала проверку в связи с обрушением моста. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о безопасности гидротехнических сооружений… При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло провел на месте происшествия экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором решено ввести режим повышенной готовности. "По предварительным данным, была повреждена газовая труба. Газ перекрыли. Также поврежден канализационный коллектор… Более точную оценку ущербу и сроки устранения повреждений определим с наступлением светлого времени суток. Утром же проведем еще одну встречу в формате КЧС, где определимся, вводить ли режим чрезвычайной ситуации", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230529/tualet-1874936136.html
https://ria.ru/20230529/elektrosamokat-1874898862.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150086/58/1500865831_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_55bd6e1cd123b8db4846b5220fcc0ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергей меняйло, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика северная осетия - алания, россия
Происшествия, Сергей Меняйло, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Северная Осетия - Алания, Россия
Два пролета автомобильного моста обрушились в Северной Осетии
В Северной Осетии обрушились два пролета автомобильного моста между двумя селами
НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости.
Два пролета автомобильного моста между двумя селами обрушились в Северной Осетии, сообщило ГУ МЧС
по региону.
"Между селениями Ногир и Михайловское произошло обрушение двух пролетов 100-метрового моста (порядка 20-25 метров). Пострадавших в результате обрушения нет. Автосообщение между селами не нарушено, имеются объездные пути", - говорится в сообщении.
В Волгоградской области три человека умерли во время чистки туалета
Причины обрушения на месте происшествия выясняют представители МЧС, а также профильных республиканских ведомств.
Региональная прокуратура сообщила, что организовала проверку в связи с обрушением моста. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о безопасности гидротехнических сооружений… При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло
провел на месте происшествия экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором решено ввести режим повышенной готовности.
"По предварительным данным, была повреждена газовая труба. Газ перекрыли. Также поврежден канализационный коллектор… Более точную оценку ущербу и сроки устранения повреждений определим с наступлением светлого времени суток. Утром же проведем еще одну встречу в формате КЧС, где определимся, вводить ли режим чрезвычайной ситуации", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.
В Саратове подросток на электросамокате погиб при столкновении с машиной