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Почти 50 человек задержали в ходе профилактических мероприятий в Москве - РИА Новости, 29.05.2023
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23:40 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/moskva-1874944541.html
Почти 50 человек задержали в ходе профилактических мероприятий в Москве
Почти 50 человек задержали в ходе профилактических мероприятий в Москве - РИА Новости, 29.05.2023
Почти 50 человек задержали в ходе профилактических мероприятий в Москве
Почти 50 человек задержали на западе Москвы в результате "профилактических мероприятий", было составлено 26 протоколов по различным статьям КоАП РФ, сообщили... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T23:40
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происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Почти 50 человек задержали на западе Москвы в результате "профилактических мероприятий", было составлено 26 протоколов по различным статьям КоАП РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "В ходе проведения профилактических мероприятий 28 мая сотрудниками полиции в ЗАО города Москвы задержаны и доставлены в территориальные отделы 49 граждан", - сказал собеседник. Он отметил, что на нарушителей административного законодательства было составлено 26 материалов по статьям 18.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания), 20.1 (мелкое хулиганство) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Почти 50 человек задержали в ходе профилактических мероприятий в Москве

На западе Москвы задержали 49 граждан в ходе профилактических мероприятий

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Почти 50 человек задержали на западе Москвы в результате "профилактических мероприятий", было составлено 26 протоколов по различным статьям КоАП РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
«
"В ходе проведения профилактических мероприятий 28 мая сотрудниками полиции в ЗАО города Москвы задержаны и доставлены в территориальные отделы 49 граждан", - сказал собеседник.
Он отметил, что на нарушителей административного законодательства было составлено 26 материалов по статьям 18.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания), 20.1 (мелкое хулиганство) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.
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